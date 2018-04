Ao sabor delicado de Zélia Duncan

Quando concedeu entrevista para o lançamento do CD Pelo Sabor do Gesto (Universal), em junho, no Rio, Zélia Duncan já estava ensaiando o show com a banda, ao lado da qual chega hoje a São Paulo para duas apresentações. Na ocasião, a cantora já deu dicas de como reproduziria no palco a rica e ampla gama de timbres e climas criados no disco pelos produtores John Ulhoa e Beto Villares. Nos shows da turnê, naturalmente, ela conta com um número mais reduzido de músicos: Ézio Filho (direção musical e contrabaixo), Webster Santos (guitarra, violão e bandolim), Léo Brandão (teclado e acordeão) e Jadna Zimmermann (percussão e bateria). Todos também fazem vocais em alguns momentos. Se Zélia os chamou, é porque obviamente queria "a assinatura deles". Mas quem gosta do disco pode ficar tranquilo, ele vai estar bem presente no show. Cada produtor mandou para ela os sons gravados para que Ézio e os outros músicos reproduzam aquela sonoridade. "O show ficou muito amarrado. São apenas quatro músicos extremamente maleáveis", diz Zélia. "O som do disco está aí. Agora, como vai ser tocado é outra coisa. Mesmo porque o show está vivo. A gente deve andar com ele, por mim, no mínimo três anos. O de Pré Pós Tudo Bossa Band durou quatro anos", lembra. Nesse tempo tudo vai mudando, sempre "com coisas a acrescentar". Pelo Sabor é um trabalho pautado pela delicadeza em diversos sentidos. De certa forma isso também reverbera no palco. "A direção-geral é da atriz Ana Beatriz Nogueira, que teve um olhar muito delicado e harmonioso sobre a sonoridade e o repertório", diz Zélia. "Acredito que o show esteja retratando bem todo clima do disco. O cenário de Analu Prestes e a luz de Aurélio de Simone também estão sintonizados com a direção e o desejo de embalar as canções do álbum." Se existe uma acomodação de Zélia nesse trabalho não é de inércia, mas "de alma", como ela diz, no sentido de "descansar um pouco sobre o que já foi feito" nesses anos todos de carreira. Atenta e constantemente disposta a se renovar, ela se aliou a vários parceiros novos - Zeca Baleiro, Chico César, Dante Ozzetti, Marcelo Jeneci, Edu Tedeschi e John Ulhoa -, manteve a dupla com Moska e pinçou outra pérola inédita de Itamar Assumpção com letra de Alice Ruiz (Duas Namoradas). Fez também duas belas versões de temas do filme Les Chansons d?Amour (Boas Razões e Pelo Sabor do Gesto) compostas pelo francês Alex Beaupin. No show de Pré Pós, ela despejou sem receio as canções novas, deixando uma ou outra conhecida para a parte final. Neste, não é diferente. "Sim, visto total a camisa do trabalho novo, todas serão tocadas e as que complementam o show não têm essa obrigação de serem superconhecidas, não. Mas o que já experimentamos foi um resultado muito emocionante pra nós e para o público", diz Zélia. Atitudes como essas são pontuais para reeducar o ouvido de certo tipo de público, que se habituou a só querer ouvir o que já conhece, o que toca na trilha da novela. Isso não significa de modo algum perder o senso de celebração, de prazer pela música, que se deposita não só na lembrança, mas em cada descoberta. "Quando faço um show ao ar livre, num festival, num contexto de festa, procuro fazer algo mais dançante, mais participativo. Mas nos shows de teatros, onde posso levar meu cenário, fazer o show como idealizamos, vou muito fundo", diferencia a cantora. "Não sou animadora, sou cantora, compositora, minha vida é a música. Quero que todos gostem e participem também com eventuais silêncios e atenções apenas, o que não é pouco, é fundamental." Raridades como a primeira versão de Ambição (Rita Lee), Telhados de Paris (Nei Lisboa) e Os Dentes Brancos do Mundo (Marcos e Paulo Sérgio Valle), da maneira como são recapituladas no CD, constatam seu poder de renovação. Difícil não se encantar. "Pelo Sabor do Gesto, na estreia em Niterói, já encontrou um público que ensaiava cantos e mostrava conhecer o que estava sendo apresentado quase sempre. Eu peço que confiem em mim. Eu também estou ali pra me divertir!", assinala a cantora. Aliás, o ótimo show de Caetano Veloso, que teve gente reclamando do repertório novo e da concepção sonora, Zélia achou "muito comovente". Além de todas as canções do novo álbum e duas do repertório mais antigo, Zélia inclui no roteiro Cedotardar (Tom Zé/Moacyr Albuquerque), Felicidade (Luiz Tatit) e faz uma "homenagenzinha ao Rei Roberto". Serviço Zélia Duncan. Citibank Hall (1.450 lug.). Avenida Jamaris, 213, Moema, tel. 2846-6000. Hoje e amanhã, às 22 h. Ingressos de R$ 50 a R$ 100