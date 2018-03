Ao lado Filmar no Brasil está se tornando inviável. Até pouco tempo considerado ótimo lugar para produções cinematográficas pela topografia, multirracialidade e baixo budget, o País está perdendo clientes para a Argentina, onde os preços são mais baixos. Preços de restôs são um problema. Nunca foram tão caros. Os heads da Conspiração estão se articulando com produtoras concorrentes na discussão de valore padrão - e baixa de cachês - para que as brasileiras não percam o mercado gringo para os portenhos.