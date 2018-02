Anunciados vencedores de premiação Foram anunciados anteontem, em cerimônia no Museu da Indústria de Fortaleza, os cinco artistas vencedores do Prêmio CNI-Sesi Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas 2009/2010: Armando Queiroz (PA), Eduardo Berliner (RJ), Henrique Oliveira (SP), Rosana Ricalde (RJ) e Yuri Firmeza SP). Cada um receberá R$ 30 mil e será acompanhado por um crítico durante um ano; em 2010, eles participam de uma mostra itinerante. Ao fim do projeto, cada um doa uma obra a uma instituição pública. O júri da 3ª edição do prêmio foi formado pelos críticos Aracy Amaral e Paulo Herkenhoff e pelo artista Eduardo Frota.