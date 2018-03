Anunciadas vencedoras de prêmio de arte As artistas Carla Chaim, Ana Luiza Flores e Ana Elisa Egreja receberam anteontem o Prêmio Energias na Arte, durante a abertura da exposição no Instituto Tomie Ohtake com os 19 trabalhos selecionados da edição da premiação. Como parte do prêmio, as artistas terão sua produção acompanhada por críticos durante um ano. Ainda Carla Chaim foi contemplada, no primeiro lugar, com bolsa de dois meses no Banff Centre, no Canadá; Ana Luiz com viagem aos EUA pelo programa Dynamics Encounters; e Ana Elisa com cursos no Tomie Ohtake. O Prêmio Energias na Arte é uma parceria entre o Instituto EDP (ligado à empresa do Grupo EDP Energias do Brasil) e o Tomie Ohtake. A mostra com as obras das premiadas e dos artistas selecionados desta edição - entre 370 inscritos - fica em cartaz no Instituto Tomie Ohtake (Av. Faria Lima, 201) até o dia 19 de julho.