Antunes Filho leva espetáculo para Portugal O diretor Antunes Filho estréia hoje, em Portugal, no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, o espetáculo A Falecida Vapt-Vupt, de Nelson Rodrigues, com previsão de estréia em São Paulo em agosto. Apresenta também no TNSJ, Prêt-à-Porter Coletânea 2. E, no período entre 19 e 28 de junho, Ricardo Pais e António M. Feijó trazem a São Paulo, para o Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, o espetáculo Turismo Infinito, criado a partir de textos de Fernando Pessoa e três cartas de Ofélia Queirós. As apresentações estabelecem o intercâmbio entre o CPT do Sesc e o Teatro Nacional São João.