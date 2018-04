Antony, suave vibrato entre as divas

Antony Hegarty já comeu o pão que o diabo amassou. Cantou em bares enfumaçados e inferninhos no começo da carreira, com platéias de bêbados e junkies, e até alguns anos atrás ainda era apenas um cantor de apoio em shows de grandes do rock, como Lou Reed. Agora, ele é paparicado por gente insuspeita. A estrela islandesa Björk, ao saber que Antony e sua banda The Johnsons iam se apresentar no mesmo TIM Festival que ela, em outubro, pediu para que fosse no mesmo dia e palco que ela (e foi atendida). Antony é rápido ao responder se sente falta daquelas noites em palcos do underground europeu. ''''De jeito nenhum'''', disse, falando ao Estado por telefone, de Nova York, onde vive hoje. ''''Foi um tempo difícil, embora inspirador. Muitas vezes, estava todo mundo doidão, dois ou três gatos pingados. Aprendi um monte sobre como são as platéias, como capturar a imaginação daquelas pessoas, como improvisar na frente de uma platéia'''', ele lembra. ''''Mas de jeito nenhum sinto falta daquilo.'''' ''''As pessoas que eu mais admiro também vieram do underground. Isso mudou minha vida, me deu uma série de referências. Aprendi sobre o que não se deve fazer, a organizar algo para oferecer a pessoas muito desorganizadas. Também aprendi a fazer uma boa maquiagem'''', brinca Antony, que revela: já está há dois meses em estúdio produzindo aquele que será o sucessor de I''''m a Bird now, seu festejado disco de 2005 que o lançou como um dos mais belos vibratos do pop atual. A mesma voz terna que faz questão de não se assustar com pergunta alguma. ''''Acho que é natural'''', diz, respondendo ao fato de sua postura andrógina ser sempre destacada um pouco antes de sua música, em textos jornalísticos. ''''Dizer com o que as pessoas se parecem, quem elas lembram, é uma tentativa de tornar mais imagético o que se tenta descrever. Isso é uma tarefa difícil, é natural que tentem o caminho mais fácil'''', afirma. ''''Não tenho em mente isso, sou o que sou.'''' Com uma de suas maiores influências, Boy George, Antony gravou You Are My Sister, e foi impressionante ouvi-los juntos. ''''Eu o adoro. Minha vida inteira eu o admiro, e eu era uma criança quando comecei a ouvi-lo. Foi como um sonho quando fui gravar com George. É um cantor inspirado, com um sentimento extraordinário, pura emoção na voz. Além de uma criatura muito humana'''', diz. Sobre o Brasil, Antony prefere não fazer prognósticos nem se mostrar um conaisseur. ''''Amo Caetano também, mas não sou uma enciclopédia de música brasileira como é o Devendra (Banhart, amigo do cantor).'''' Prefere falar sobre uma cidade que conhece, e aprendeu a amar. ''''É engraçado: sinto que Nova York se abriu mais depois do 11 de setembro. As pessoas estão observando outras perspectivas, parece que desenvolveram um novo senso de habilidade humana, há mais ternura. Foi uma situação muito chocante, mas que também se revelou desafiadora. É um lugar muito especial'''', reflete. Ele conta que vem ao Brasil com o novo disco praticamente pronto. Seus parceiros são os de sempre: Maxim Moston, que fez os arranjos em I''''m a Bird now, e Julia Kent, além de Rob Moose, Jeff Langston, Parker Kindred, Doug Wieselman e Thomas Bartlett. Há ainda um acordeonista que foi ''''agregado'''' à sua banda, Wil Holshouser. Antony nasceu em Chichester, West Sussex, Inglaterra, em 1971. Viveu em Amsterdã e nos anos 80 morou na Califórnia. Depois, foi para Nova York estudar Teatro Experimental na New York University. Além de Boy George, é tremendamente influenciado pelo Soft Cell de Marc Almond. 