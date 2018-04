Antonioni desapareceu do cinema Doze anos atrás, Antonioni veio ao Brasil, já atacado pelo derrame que o fez sofrer durante 20 anos. Andava com dificuldade e fui conhecê-lo (trêmulo eu mais que ele) com Walter Khouri. Esse almoço com o mestre me fez escrever um artigo na Folha que até hoje me emociona. Repito-o como uma homenagem ao ''''maestro''''. Nada mais parecido com um filme de Antonioni do que sair com Antonioni. Eu saí. Foi uma tarde mágica, que começou com meus pés no hall de mármore rosa do luxuoso L''''Hotel - gobelins entre marfim e metais dourados. Cheguei até a mesa onde estava Antonioni. Sua mulher, Enrica, bela e tenaz, lhe segredou meu nome. Antonioni não conseguia falar, por causa do derrame que sofrera em 85, mas me sorriu com um pequeno esgar na boca muda. Quando fui olhado por ele, senti um calafrio: eu entrava no campo de visão daqueles olhos que, desde 1960, desconstruíram o cinema careta. Finalmente eu virava um objeto do seu mundo, como as árvores que se moviam no vento de Blow up ou as pedras na ilha de A Aventura. Na mesa, os restos de um almoço (eu chegara atrasado e estava com fome). Fiquei calado. ''''Almoçou?'''' ''''Claro...'''' - respondi. Fiquei com uma fome orgulhosa, pois não ousaria me empapuçar ali na frente do mestre. Comi disfarçadamente uns restinhos dos biscoitos que acompanhavam o café. Aí, a realidade passou a se mover no ritmo de um filme de Antonioni. Sob seu olhar, as coisas começaram a perder o ritmo falso, incessante de Hollywood e as pausas típicas de seus filmes foram se infiltrando. De repente, eu estava vendo o silêncio dos circunstantes diante do drama do mestre, via o desamparo das garçonetes, a pálida solidão do barman, os restos de biscoito jogados na mesa, minha mão sorrateira pegando mais um, xícaras vazias. Aumentava o vácuo na mesa, que eu tentava preencher com frases animadas, para encobrir a dor de sua trágica doença. E ele me olhava. Eu não podia mentir: tinha de situar meus sentimentos. O que sentia eu por ele? Pena? Sim; sentia pena, mas havia mais. Ao folhearem à minha frente um colorido livro de suas glórias, com fotos das mulheres lindas que ele teve, vi que sentia também inveja dele. Isso. Rachado ao meio, eu sentia pena e inveja. Seus olhos esperavam uma definição minha, para me desprezar ou aceitar. Tentei convocar sentimentos mais sutis como ''''respeito'''', ''''solidariedade'''', etc. Mas não; essa subliteratura não colava. Aí, vi-me por instantes através dos olhos de Antonioni. De certo, ele me invejava também, por eu não estar paralítico. Mas, de dentro dele, eu me via como um desconhecido cineasta da América do Sul que pouco fez para mudar a linguagem do cinema. Teria Antonioni vindo ao Brasil na força da juventude? Falaria comigo, então? Vi, então, que eu sentia uma espécie de raiva também. Talvez ficasse tão mudo quanto agora, e minha humilhação teria sido pior. Ao menos, agora, eu podia atribuir seu silêncio ao derrame. E assim, hesitando entre pena, inveja e raiva, fiz um ''''mix'''' gelado dessas emoções e ostentei uma frivolidade crua, uma impiedade desatenta, como se tudo estivesse normal ali e o ritmo da vida fosse ''''americano''''. Mas, a máquina continuava no ritmo de Antonioni. Ele era implacável, ele, uma espécie de Albert Camus do cinema. Antonioni nos libertou de um mecanismo de defesa contra a verdade e a finitude, com o ritmo que os americanos inventaram. Nossas vidas são descontínuas, velozes, lentas, sem final feliz. A morte ficou nua em Antonioni. De repente, Enrica me diz que Antonioni queria ver o Lobo, filme com o Jack Nicholson, ali no Cine Gazeta, ao lado. Eu disse que já tinha visto. Antonioni me olhou, como perguntando: ''''E que tal o filme?'''' Eu tremo e digo: ''''Tem uma cena linda, com lobos negros num campo de neve.'''' Antonioni fez uma careta de aprovação e pareceu dizer: ''''Lobos sobre a neve? Então, vamos!'''' Eu tremia de orgulho, enquanto andava com ele pela Avenida Paulista, com Enrica e Andreas Boni, seu secretário. Entramos no Gazeta e rolou o filmão. Na saída, Antonioni, me deu um olhar combalido: ''''O cinema acabou mesmo...'''', parecia dizer. Repliquei com um sorriso, feliz da cumplicidade que ele me concedeu. Aí, começou o meu delírio. Ao sair do Gazeta (que é no meio de um imenso prédio), Antonioni desceu de elevador com o secretário e eu e Enrica fomos de escada. Esperamos Antonioni chegar, mas o elevador veio vazio. ''''A senhora não trouxe um senhor assim, assim?'''', pergunto à velhinha cabineira. ''''Não vi não.'''' ''''Vai olhar embaixo, minha tia...'''' Subo no outro elevador. Ninguém nos andares de cima. Fico entre o pânico e o riso. ''''Cacete, Antonioni sumiu no predião da Gazeta, como Lea Massari sumiu em A Aventura, como o homem morto sumiu em Blow up?'''' Passam-se os minutos e nada do Antonioni. Enrica, nervosa, foi correndo até o hotel. Nada. Eu já imaginava manchetes: ''''Antonioni desaparece no Brasil'''' ou, pior, ''''Antonioni assaltado e morto no cinema''''. Volta o elevador: ''''A senhora olhou na garagem?'''' ''''Vim de lá, não tem velhinho nenhum!'''' ''''Minha senhora, a senhora procure por todos os andares'''', berro nervoso. ''''Não procuro nada... O senhor fale com o zelador!'''', responde a velhinha antipática. ''''Pronto, Antonioni sumiu, cacete, foi seqüestrado por algum cineclubista e, claro, vão dizer que a culpa foi minha!'''' Já me vejo interrogado pela polícia italiana, Massimo Girotti no papel de delegado. A velhinha ligou um radinho de pilha. Um rap. Comecei a suar frio. Antonioni não vinha. O tempo passando, morto. Subo de novo as escadas, sem ar. Nada. Até que, súbito, um grito. O rosto pálido de Enrica se acende. Antonioni surge lá longe, já na esquina, num corte direto, sem continuidade, num ''''plano geral'''' vazio, como no Eclipse. Não perguntei nada. Seu mistério foi respeitado. E aí, chegou a hora da despedida. Ao apertar-lhe a mão, penso: ''''Que estou sentindo? Beijo ele?'''' Não; seria muito derramado. ''''Serei discreto.'''' Continuava sem saber o que sentia por ele. Mas, aí, Antonioni me olhou dentro do olho, sorriu calidamente e eu vi que ele me aceitava. Abracei com delicadeza seu corpo magro. Com um travo na garganta, pensei: ''''Se eu chegar à idade dele, daqui a 30 anos, lembrarei deste dia e terei sido mais feliz porque vi seus filmes e o conheci.'''' E, aí, finalmente, localizei meu sentimento: era gratidão.