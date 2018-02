António Lobo Antunes estará na feira de Passo Fundo

O escritor português António Lobo Antunes foi confirmado como uma das principais estrelas da 13ª Jornada de Literatura, que ocorre na cidade gaúcha de Passo Fundo, entre 24 e 28 de agosto. Vencedor do Prêmio Camões de 2007 e um dos principais autores em língua portuguesa da atualidade, Lobo Antunes terá a companhia do filósofo francês Pierre Lévy. As presenças foram confirmadas pela coordenadora da jornada, Tânia Rösing. Escritor inquieto - para ele, a perfeição está longe de ser alcançada, daí sua escrita estar sob constante evolução, notadamente subversiva e radicalmente original -, Lobo Antunes é formado em medicina, com especialização em psiquiatria, e foi destacado para Angola entre 1970 e 1973, durante a fase final da guerra colonial portuguesa - experiência que utilizou em vários de seus livros. Neto de brasileiros (a família veio do Pará), Lobo Antunes é autor de sucessos como Cus de Judas, Memória de Elefante e Ontem Não te Vi em Babilônia, entre outros, editados no Brasil pela Alfaguara. Um dos maiores pensadores da atualidade, Pierre Lévy acredita que a educação é uma das principais bases de mudança social. O filósofo lembra que um novo conceito de organização e produção do saber é a chave para a revolução no ensino mundial. Autor de Conexão Planetária (Editora 34) e A Inteligência Coletiva (Loyola), ele busca desenvolver uma "ciência da inteligência coletiva" por meio da rede mundial de informação, a internet.