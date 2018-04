Antonio Gramsci e o materialismo histórico Os ensaios deste livro relacionam os escritos de Antonio Gramsci com a reconstrução contemporânea das teorias do materialismo histórico nas relações internacionais. Os autores analisam a contradição entre forças globalizantes e aquelas baseadas, social e politicamente, em um território, e afirmam que a ordem mundial emergente passa por uma transformação estrutural, uma crise que envolve mudanças econômicas, políticas e socioculturais. "As notas de Gramsci sobre relações internacionais precisam ser relacionadas à reconstrução do pensamento histórico-materialista em sentido amplo, a fim de evitar um novo sectarismo intelectual", ressalta o organizador do livro, Stephen Gill.