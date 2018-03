Antologia com o melhor de Lindolf Bell Será lançado, no espaço Lugar Pantemporâneo, o livro Melhores Poemas de Lindolf Bell (Global Editora), com organização da antologia e ensaio de apresentação do poeta e contista Péricles Prade. O evento contará com a participação de Prade e do jornalista e poeta Rubens Jardim. O catarinense Lindolf Bell (1938-1998) publicou seu primeiro livro em 1962 e foi um dos líderes do movimento conhecido como Catequese Poética, uma iniciativa que levou a poesia às ruas como forma de resistência ao patrulhamento do regime militar que censurava as artes. Hoje, às 14h30, na Avenida Nove de Julho, 3.953, telefone 3018-2230.