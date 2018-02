Anticristo dá piti

Estrela internacional dá trabalho. A MTV que o diga. A emissora está suando a camisa para atender a todas as exigências de sua maior atração do VMB, premiação de videoclipes realizada pelo canal: Marlyn Manson. Convidado para cantar no máximo duas músicas no evento, o Anticristo superstar - como gosta de ser chamado - fez exigências absurdas para a produção da MTV. ''''Ele quer oito geladeiras, carpetes não sei de onde no camarim, cortinas, trazer o técnico de som dele, milhares de pessoas da equipe...'''', reclama a diretora artística da emissora Ana Butler. ''''Estou quase desistindo do Marlyn Manson. O VMB tem oito camarins e ele quer quatro para ele. Onde coloco o restante dos artistas?'''', continua. ''''Por isso estamos negociando com outra atração internacional, só que é surpresa.'''' Além do popstar exigente, o VMB, agendado para o dia 27, terá apresentações de Sandy & Junior e Pitty. Daniella Cicarelli comandará a festa, que ainda contará com um grande karaokê, aberto para bandas e músicos participantes darem sua palinha do que bem entenderem. Tudo sem ensaio, garante a MTV.