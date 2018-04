Anos 60 Vi criança a transformação dos Estados Unidos na década de 1960. Morava em uma pequena cidade, na Califórnia, de forte influência universitária. Quase todos os pais dos meus amigos eram professores. Havia, nas redondezas, enxames de estudantes na casa dos 20 anos, vivendo em repúblicas e até na edícula do nosso quintal. As mudanças culturais da época se manifestavam nas redondezas com rapidez. Achei notável, por exemplo, quando os homens começaram a aparecer de cabelo comprido e barba, tanto ao vivo, quanto na televisão. O vestuário sofria, também, transformações curiosas. Houve uma fase de gravatas extralargas, de calças com bocas-de-sino imensas, paletós de veludo em cores escuras, como o vinho. Quem decidia aquilo?, lembro-me de ter pensado na época. A peça de vestuário mais comentada da época era a minissaia. Minha mãe era contra, pelo menos de início. Percebi que causava polêmica e que o assunto era discutido nas reuniões sociais dos adultos. Eu era a favor, tal como meu pai, mas sem saber com precisão por quê. Depois da morte dos Kennedys e de Martin Luther King, o velho, esquerdista até hoje, começou a carregar a gente para protestos contra a Guerra do Vietnã. Foi numa delas que vi pela primeira vez motoqueiros dos Hell''''s Angels, ao lado dos hippies. Era fascinado por essas pessoas que, a julgar pela aparência, levavam vidas diferentes da minha. Circulavam boatos de que não tomavam banho, nem penteavam o cabelo. Alguns, dizia-se, só comiam verduras e pão. Passei um bom tempo sem saber direito o que era maconha, mas lembro-me com clareza de quando meu pai descobriu que os estudantes cultivavam a planta no telhado da nossa edícula. Poderíamos ser preso, ouvi-o comentar com minha mãe. Era preocupante. Vi, ainda, nas revistas, fotos de mulheres queimando seus sutiãs. O que era aquilo, afinal? Eram imagens de difícil compreensão para um jovem criado sem irmãs. O sutiã já era, em si, uma peça de vestuário cercada de mistério. O fato de que era queimado em manifestações públicas, pelo menos em certas ocasiões, tornava sua função mais nebulosa ainda. Com o tempo, aprendi o que era o feminismo, a maconha, o rock-''''n-roll, compreendia até a função da pílula anticoncepcional e do sexo livre, pelo menos em tese. Assistia àquilo tudo com curiosidade e alegria. Posso afirmar que apoiei a loucurada dos anos 60 desde criancinha, sem titubear. Até o dia em que minha mãe anunciou que iria trabalhar. Eu devia ter uns 11 anos ou 12 e recebi a notícia com choque e indignação. Diferentemente dos meus irmãos, mais novos, eu sabia que as feministas eram a favor da mulher trabalhar fora de casa. Mas minha mãe? Quem iria cozinhar? Quem faria os sanduíches de geléia e amendocrem, de mortadela, e de atum que levava na caixinha do Batman para a escola? A decisão dela me parecia injusta. Pensei até em fugir de casa. Sobrevivi aos anos 60 e à entrada da minha mãe no mercado de trabalho. Até aproveitei para passear com maior desenvoltura pela vizinhança. Essas recordações infantis vieram à cabeça na semana passada ao observar meu filho caçula, Sammy, de 4 anos, diante do noticiário. Ele acaba assistindo ao Jornal Nacional enquanto brinca. E, convenhamos, de uns tempos para cá, as notícias não têm sido animadoras, quando não são chocantes. Fico, confesso, um pouco preocupado. Sammy não costuma comentar o jornal. Gosta mesmo é dos desenhos animados, Backyardigans, sobretudo. Mas depois de uma propaganda da Telefônica, aquela estrelada pela figura voadora do Super 15, virou para a mãe e disse: ''''Não sabia que existia super-herói no Brasil.'''' Há controvérsias, diria meu amigo Mario Prata.