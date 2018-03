Animação dos Beatles terá versão em 3D Os estúdios Disney e o cineasta Robert Zemeckis produzirão uma versão em três dimensões do filme de animação dos Beatles Yellow Submarine, com data de estreia prevista para 2012, segundo informações da revista Variety. Para viabilizar o projeto, foram necessários meses de negociações até que fossem conseguidas as permissões para retomar o psicodélico filme de 1968, para o qual a banda inglesa emprestou sua imagem e voz. Zemeckis, diretor conhecido por Forrest Gump - O Contador de Histórias e pela saga De Volta para o Futuro, terá acesso a 16 canções dos Beatles para compor o argumento do filme.