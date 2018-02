Angelina Jolie paga o preço da coragem Vencedora do Oscar de coadjuvante por Garota, Interrompida, Angelina Jolie tem se obstinado em fazer papéis fortes, de olho no Oscar de melhor atriz. Agora mesmo, ela é considerada forte candidata às indicações pelo papel de ?mãe coragem? em A Troca, de Clint Eastwood, em cartaz nos cinemas (mas o filme nada ganhou no Globo de Ouro). Talvez seja uma boa (re)ver O Preço da Coragem hoje, às 22 h, no Telecine Pipoca. Angelina faz mulher do jornalista David Pearl, que briga para saber o que ocorreu com o marido que foi sequestrado pelo terror. Dia 27, no Telecine Cult, você poderá ver o filme com legendas. Apesar do empenho do casal - Brad Pitt produziu o filme de Michael Winterbotton -, Angelina não ganhou prêmio nenhum por O Preço da Coragem.