Angelina Jolie está grávida de gêmeos A atriz Angelina Jolie, de 32 anos, está grávida de gêmeos de Brad Pitt, segundo informação dos jornais The Boston Globe e The Daily Mail. ''Eles terão uma menina e um menino. Angelina Jolie fez tratamento de fertilidade e seus bebês são bivitelinos (formados através da fecundação de dois ou mais óvulos)'', disse uma fonte ao The Boston Globe. O casal de atores já tem quatro filhos - os adotivos Maddox, de 6 anos, nascido no Camboja, Zahara, de 3, da Etiópia, e Pax Thien, de 4, do Vietnã. Também são pais de Shiloh Nouvel, de 1 ano, primeira filha biológica de Angelina e Pitt. A atriz pretende ter seus bebês na França, onde o casal comprou uma mansão.