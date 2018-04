Angelina e Jennifer: mais bem pagas Angelina Jolie e Jennifer Aniston, atual companheira e a ex-mulher do ator Brad Pitt respectivamente, são as atrizes mais bem pagas de Hollywood, segundo lista da revista Forbes. Em 2008, Angelina ganhou US$ 27 milhões e Jennifer, US$ 25 milhões. Depois delas estão oito celebridades, como Meryl Streep (US$ 24 milhões); Sarah Jessica Parker (US$ 23 milhões); e Cameron Diaz (US$ 20 milhões). Os últimos nomes são de Scarlett Johansson (US$ 5,5 milhões) e Kate Winslet (US$ 2 milhões). No total, as atrizes contabilizam ganho de US$ 183 milhões, mas a lista dos atores mais bem pagos revelou montante maior: US$ 393 milhões. EFE