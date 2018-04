Ang Lee: sensação e cenas tórridas

Sem dúvida, a sensação do festival, até agora, é o novo filme de Ang Lee, Se Jie (Lust Caution), baseado no romance de Eileen Chang, que muitos definem como a Jane Austen chinesa. E por quê? Por sua capacidade de retratar com acuidade usos e costumes de uma sociedade em rápida mutação. No caso, a história desse filme de 156 minutos ambienta-se na Xangai dos anos 40, ocupada pelos japoneses. Yee (Tony Leung) é um poderoso colaboracionista do governo títere. Wong Chia Chi (a estreante Tang Wei) é uma jovem atriz, que entra para o movimento de resistência à ocupação japonesa. O problema da resistência é chegar até Yee, alvo em aparência inalcançável, cercado da mais rígida segurança. A garota será o único meio de atingi-lo e o caminho será o do sexo, naturalmente. O filme veio precedido dessa fama escandalosa que todo ano cerca alguns concorrentes (festival sem escândalo não é digno do seu nome, dizem). Dizia-se que as cenas de sexo eram longas e tórridas. E são mesmo, no limite do hard core. Mas não se vê, em momento algum, uma única cena gratuita. Se lá estão é porque têm razão dramática para existir. E será em torno do relacionamento entre os personagens de Tony Leung e Tang Wei que essa história de amor, espionagem e política ganhará seu sentido. Um sentido que o leva à fronteira entre a paixão e morte, como acontecia, em outro contexto, com Império do Desejo, de Nagisa Oshima. O sexo e também algumas cenas de violência podem chocar. Mas o centro do filme se quer em outra parte. ''''Quis falar nem tanto do sexo, mas da ambivalência radical do ser humano'''', diz Ang Lee que, há dois anos, ganhou o Leão de Ouro aqui em Veneza com O Segredo de Brokeback Mountain, a famosa história dos caubóis gays. Talvez agora, em outro registro, Lee tenha continuado a falar desse descentramento fundamental que é o desejo, impelindo as pessoas para direções bem diferentes das apontadas por seus projetos racionais. Mas, se na produção americana o taiwnês Lee se acomoda ao registro melodramático característico daquela cinematografia, agora, ao voltar a filmar em seu país de origem, pode retrabalhar esse tema com estatuto trágico. Uma bela evolução, ou variação, provando que Ang Lee é cineasta de múltiplos registros - o que não é necessariamente ponto a favor. O outro concorrente é remake de prestígio, Sleuth, no qual Kenneth Branagh ''''relê'''' o original de Joseph Mankiewicz, de 1972. No primeiro filme temos um duelo entre o veterano Laurence Olivier e o então jovem Michael Caine. Agora, Caine faz papel do mais velho e Jude Law assume o personagem que era de Caine no filme de Mankiewicz. Como remake é brilhante, com diálogos esculpidos a navalha por Harold Pinter. Mas quem conhece o original não deixa de sentir certa sensação de déjà vu ao longo da sessão. Afinal, aquele sofisticado duelo entre dois homens, um tentando esmagar psicologicamente o outro, já está na peça original de Anthony Shaffer, matriz dos dois filmes. Na cena, os dois duelistas, o rico Andrey Wyke (Caine) e o ator novato Milo Tindle (Law), amante da mulher de Wyke. Branagh faz um trabalho de direção refinado, mas um tanto estiloso a mais, como se precisasse provar, com a escrita da câmera, que não estamos diante de teatro filmado, impressão que acaba por se impor, sem que isso seja necessariamente um mal. Na coletiva, amplamente dominada pelo charme e humor de Michael Caine, a equipe tentou provar o tempo todo que esse novo Sleuth era mais do que um remake, turbinado como está pelo texto de Pinter. ''''Não tenho nada contra revisitar um clássico, mas aqui acho que temos algo mais nessa história da rivalidade sexual entre dois homens.'''' De fato, a questão homossexual de fundo não aparecia na primeira versão de maneira tão clara. Mas este ponto a fará tão diferente assim da outra? Quem anda em crise criativa assumida é Takeshi Kitano, que apresentou fora de concurso seu Kontoku Banzai! (Glória ao Cineasta), continuação de seu trabalho anterior, Takeshi''''s. Neste, ele tentava trabalhar, uma contra a outra, suas duas ''''personas'''', o popular ''''beat'''' Kitano e o cult Takeshi, diretor de filmes de arte. Em Glória ao Cineasta, ele desdobra sua personalidade em um boneco de plástico e tenta gêneros novos, para ele. Ensaia um filme à maneira de Ozu, a comédia rasgada, a ficção científica e por aí vai. ''''A motivação para essa obra veio com uma constatação: meus filmes não fazem sucesso na bilheteria; como atingir o público?'''', disse. À pergunta sobre o perigo desse cinema auto-referente se esgotar em si mesmo, Kitano respondeu de maneira sincera: ''''Ainda vou fazer um terceiro filme sobre essa questão, com o objetivo mesmo de desmantelar tudo, não deixar pedra sobre pedra e recomeçar do zero.'''' Só se pode desejar que essa psicanálise selvagem termine logo e Kitano possa voltar a fazer o seu grande cinema.