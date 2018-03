Anésia Pacheco e Chaves lança livro na Cultura Será lançado hoje, às 11 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional o livro Cadernos, 2, da artista plástica Anésia Pacheco e Chaves. Neste livro, da Miró Editorial, ela registra com fotos em cores seu trabalho tridimensional como pintora e escultora. O volume traz ainda ensaios de sua autoria sobre a cultura e a arte, apontando relações entre texto e imagem, erotismo e morte. Filha de Edu Chaves e talvez última aluna de Fernand Léger no Brasil, a artista tem obras catalogadas no Museu da Arte Contemporânea de São Paulo. Cadernos, 2 tem 64 páginas e custa R$ 58,00. A Livraria Cultura fica na Avenida. Paulista, 2.073, tel. 3170-4033.