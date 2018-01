Anel usado por Picasso para fazer as pazes com Dora Maar será leiloado

O anel pensado e confeccionado pelo pintor espanhol Pablo Picasso para se reconciliar com a também pintora e fotógrafa francesa Dora Maar será leiloado este mês em Londres por 570 mil euros (R$ 2.087.682).

A história da joia começou nos anos 30, quando o artista censurou sua amada por ter lhe convencido a vender uma de suas obras em troca de um anel de rubi. Irritada, ela tirou o anel do dedo e arremessou a peça no Rio Sena.

Picasso então se sentiu culpado e elaborou um anel com as próprias mãos, além de retrato da amada, que ela guardou até sua morte, em 1997, e que será leiloado no próximo dia 21 na Sotheby's, em Londres.

Filha de pai croata e mãe francesa, Dora Maar fez parte dos círculos mais vanguardistas de Paris nos anos 20 e 30. Em 1936, ela e Picasso começaram uma relação apaixonante e tumultuada. Em 1943, ele a trocou por Françoise Gilot, 20 anos mais jovem do que ela e com 40 anos a menos do que ele.

Arrasada, ela acabou em clínicas psiquiátricas, até aderir ao catolicismo e ficar escondida do mundo em seu apartamento em Paris até o fim da vida.