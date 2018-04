Ancine distribui recursos entre independentes A Agência Nacional de Cinema e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia) investirá R$ 3,1 milhões em cinco produções independentes para TV e R$ 1,3 milhão na comercialização de sete filmes independentes. Os recursos são do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). No caso dos filmes, foi contemplado, entre outros, o documentário Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos, que receberá R$ 144 mil. Gerido por um comitê encabeçado pelo Ministério da Cultura, o FSA é destinado ao desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do cinema, da produção à distribuição.