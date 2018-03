Ana Mae Barbosa lança Ensino da Arte Será lançado hoje, às 20 h, no Sesc Paulista (Av. Paulista, 119) o livro Ensino da Arte: Memória e História (Editora Perspectiva), organizado pela historiadora e pioneira na área de arte-educação Ana Mae Barbosa. A edição é formada por 12 capítulos de diferentes teses defendidas em universidades sobre a História do Ensino das Artes Visuais no Brasil desde os tempos dos jesuítas. Há dois textos memorialísticos, assinados por Ana Mae e Ivone Richter. No lançamento ocorrerá mesa-redonda com a organizadora do livro, Rejane Coutinho, e Rita Bredariolli, além de homenagens a Laís Aderne, Ilsa Leal Ferreira e Noemia Varela.