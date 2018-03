Ana e Hekel, almas caboclas em harmonia Paulista de Taquaritinga, Ana Salvagni é uma cantora de voz doce e cristalina. Alagoano de Satuba, Hekel Tavares foi compositor refinado, situado entre a música popular e a erudita. No CD Alma Cabocla, em interpretações e arranjos de beleza ímpar, a cantora valoriza as preciosidades harmônicas da obra do mestre, bem como a diversidade rítmica de suas canções de letras naturalistas. Além de clássicos como Guacyra, Você, Casa de Caboclo, Favela e Sussuarana, ela traz à tona temas menos conhecidos, feitos na medida para sua voz.