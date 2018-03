Ana Cristina Colla faz poesia corporal com Você

Ana Cristina Colla é atriz do Grupo Lume, de Campinas, desde 1993. Como tal, estava entre os criadores e intérpretes de espetáculos de reconhecida beleza como Café com Queijo e Shi-Zen Sete Cuias, este último com direção e coreografia do mestre de butô Tadashi Endo. Pois esse artista japonês volta agora a dirigir Ana Cristina no solo Você, que estreia em São Paulo, hoje para convidados e amanhã para o público, na Sala Crisantempo, e promete ser mais um dos bons espetáculos entre os 23 da premiada trajetória do Lume. Você é um espetáculo sem palavras, daquelas criações de fronteira, não poderia ser chamado de butô, nem de dança, nem é teatro em sua forma mais tradicional. "Nunca fiz dança na vida, toda minha formação é teatral, não me considero uma dançarina de butô", diz Ana Cristina. "O interesse está mesmo nesse processo híbrido de criação." O resultado é trazer à tona possibilidades de expressão corporal que talvez o olhar de um diretor teatral deixasse passar. "E aliar a isso uma certa qualidade de conteúdo e intensidade que é do teatro." Ana Cristina conta que hesitou em usar seus poemas como matéria-prima. "Tinha medo que ficasse em torno do meu umbigo." Porém, Tadashi esmiuçou cada poema em busca de reduzi-los ao essencial, poucas palavras, e assim, aos poucos, o espetáculo foi se estruturando em três grandes movimentos: velhice - com sua serenidade -, idade adulta - o tempo do erotismo - e infância, e seu vigor físico. Soa meio óbvio? Esqueça essa possibilidade. Pois justamente na infância a movimentação corporal é minimalista, por exemplo. "Comecei correndo por todo o palco, mas aos poucos, com Tadashi, surgiu outra qualidade vigor, igualmente intenso, vibração sem explosão." Rapidez e nudez marcam o corpo erótico da idade adulta. Ana Cristina conta que levou ao ensaio um amigo escritor. "Ele disse que as palavras estavam em cena e podiam ser lidas, mesmo não ditas." Alguns poemas, projetados no palco, parecem mais telas do que páginas. Serviço Você. 60min. 16 anos. Teatro Crisantempo (150 lug.). Rua Fidalga, 521, Vila Madalena, tel. 3819-2287. 5.ª a sáb., 20h30; dom., 19 h. Ingressos a R$ 30