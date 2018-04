Ana Carolina em Dois Quartos: com T bem grande para elas

De uns tempos pra cá, ser gay é um bom negócio no meio musical. Reais ou falsos (como a dupla russa t.A.T.u.), eles têm público garantido, nem tanto pelos dotes artísticos, mas movidos por uma certa cumplicidade. Como há entre negros, metaleiros, nordestinos - e aqui não vai nenhum preconceito, por favor. É só uma constatação que explica o fenômeno de popularidade que é Ana Carolina. Com três títulos entre os cem CDs mais vendidos do País atualmente, ela estreou o show Dois Quartos anteontem no Tom Brasil Nações Unidas com casa cheia. O grosso da platéia era de garotas e mulheres maduras, com as respectivas namoradas, ex-casos, amigas e pretês, todas na mesma turma. Mal a cantora entrou no palco e começou o festival de previsível histeria: versos tolos de amor ressoando em coros passionais, como se fossem uma nova ordem filosófica; alvoroço a cada gesto mais atrevido da cantora, que envergava um sóbrio traje de gala masculino; gritos constantes de "linda", "gostosa", "tesão". Até aí nada demais: as heteros fazem o mesmo em shows de Djavan, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Wando. Até certo ponto, é engraçado, mas Ana não parece muito confortável com a situação e, espertamente, não retribui as provocações. Cantoras de personalidade forte em geral costumam atrair o público gay - gostem elas ou não da mesma fruta -, mas não quer dizer que esse público seja exclusivo. Na saída, uma vendedora ambulante dizia para o homem ao lado: "Eu não sou sapatão e gosto da Ana Carolina. Isso não tem nada a ver." Ok, mas num país dotado de cantoras lésbicas em abundância, cuja maioria não levanta essa bandeira, Ana Carolina, que já declarou publicamente ser bissexual, ocupa hoje o posto que foi de Cássia Eller - mas sem a ousadia e o talento dela. Ana - que exibe versatilidade ao tocar baixo, guitarra, violão, piano e pandeiro no show - poderia aproveitar melhor a potência vocal, que em momentos esporádicos mostra o que poderia vir a ser. O início (por conta da excitação gerada pela expectativa) e o desfecho (pelo clima de vale-tudo festivo) do show são eficazes, mas o miolo é mole, pegajoso. As canções do CD duplo Dois Quartos, que ocupam grande parte do longo roteiro, oscilam entre o enérgico e o tedioso, com um T bem grande. Hits como Encostar na Tua e Elevador seguram a onda; o bloco final que evolui do samba para o samba-rock, o rock e a dance music tem uma boa intensificação progressiva. Mas há baladas que nem os arranjos quentes da ótima banda - com nomes como Sacha Amback (teclados), Siri (percussão) e Jorginho Gomes (bateria) - são suficientes para compensar o vazio de conteúdo. É o belo arranjo também, que se sobressai na recriação de Eu Que não Sei Quase Nada do Mar, que Ana e Jorge Vercilo fizeram para Maria Bethânia gravar. Além deles, Ana se cercou de um elenco invejável de profissionais de primeira linha. Monique Gardenberg, na direção, confere um toque de elegância à cantora, que passa um bom tempo quase estática na primeira parte, mas se solta na segunda. Maneco Quinderé, como de hábito, criou uma bela arquitetura de luz. Os cenários de Gringo Cardia, com projeções em telões, cortinas de espelhinhos e rosas artificiais, são vistosos, mas ele poderia poupar o público de mais uma vez encarar o jogo de lanternas pendentes, como Bia Lessa já fez com Gal Costa e Maria Bethânia (esta, em duas vezes). O tal vídeo (que não é nem erótico nem pornô) exibido em ritmo acelerado no início do show, e que supostamente "escandalizou" parte da platéia mineira, é quase infantil. Mostra duas mulheres em trajes íntimos (considerados mínimos para 50 anos atrás) brincando e trocando afetos. Como disse um colega, tapinhas na bunda como aqueles tem até em ...E o Vento Levou. Quando se aventura em canções alheias, como Fever (do repertório de Peggy Lee e Madonna), a versão de The Blower?s Daughter (É Isso aí), de Damien Rice, e o tango eletrônico Três, de Marina Lima e Antônio Cícero, Ana mais se equivoca na interpretação. Na primeira ela provoca espanto ao enxertar versos de Eu Sou Melhor Que Você (Moreno Veloso), com alusões fálicas na boa letra, emendando com Eu Comi a Madona (com um "n" só pra não comprometer). Só que a boa promessa do início, aos poucos vai esmorecendo. É Isso Aí, em que ela se acompanha ao piano, pelo menos não tem Seu Jorge desta vez para piorar. Já em Três, Ana cai na vulgaridade quando pronuncia "com seu sexo junto ao mar", com gestos redundantes. Há canções de fundo antropológico (como Cristo de Madeira), mas o que interessa para as meninas é "encostar na tua", com um outro significado para o T bem grande. Tá valendo.