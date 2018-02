Amor, que coisa complicada! Data estelar: Sol e Marte em oposição, Mercúrio e Saturno em trígono; Lua ainda é cheia no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na nave Terra, ainda que nossa humanidade reconheça lá no fundo de seu coração que não há tesouro maior do que o amor, este continua sendo vilipendiado. Quando, no seio de qualquer grupo, seja este familiar, empresarial ou religioso, alguém age amorosamente, ajudando e facilitando a vida de seus semelhantes, aos poucos a vida desta pessoa vai se tornando um inferno, em primeiro lugar porque todas as outras a explorarão, e em segundo lugar porque em algum momento do futuro ela se tornará objeto de ódio, justamente por ter oferecido ajuda. Há algo mais insólito do que alguém merecer ódio pelo mero fato de oferecer ajuda? E há, por acaso, algo mais comum do que isto? Quem poderia explicar a razão de a atitude amorosa ser assim degradada? ÁRIES 21-3 a 20-4 Guerrear seria algo que poderia ser deixado de lado nesta época do ano, não fosse que as pessoas mais próximas ainda pretendem convencer você de seguir por certos caminhos que não são os que você imagina. Será guerra então! TOURO 21-4 a 20-5 Expor suas certezas no dia de hoje significaria iniciar discussões, pois as coisas andam tensas o suficiente para que todo mundo se sinta ameaçado. Por isso, e se quiser garantir seu amado sossego, hoje seria melhor calar e conceder. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Talvez não tenha sido o mundo que ficou mais ameaçador do que nunca, mas sua alma, que começou a dar mais importância ao medo, esquecendo com isso de que o espírito de aventura também se encontra disponível a todo instante. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sua presença carrega uma tensão fora do comum, pois como o planeta inteiro se encontra assim, você, por ter nascido neste signo, precisa ser uma espécie de ícone do momento. Por isso, as pessoas vão achar que a tensão é toda sua. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando as obrigações são enfrentadas com mau humor, com certeza tudo acaba dando muito mais trabalho do que devia. Porém, o humor não dá para ser fabricado tampouco, já que surge espontaneamente da alma. O que fazer? Presença de espírito! VIRGEM 23-8 a 22-9 Muitos desejos podem se realizar nesta época do ano, pelo menos é esta a potencialidade de tudo. É na palavra potencialidade que reside o mistério da vida, pois, de fato, tudo é possível, mas quem será capaz de fazer com que tudo se manifeste? LIBRA 23-9 a 22-10 Alguém terá de pôr panos quentes nos tumultos provocados por certas pessoas que andam perdendo a cabeça, e a alma escolhida foi a sua, mas você já sabia disto, não é mesmo? Agora o assunto é arregaçar as mangas a fazer o trabalho de diplomata. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quanto mais firmes e fortes forem suas certezas a respeito de alguns assuntos, ou sobre a vida mesmo, mais profundas e tensas serão as discussões que essas provocarão. Tudo isto acontece por falta de receptividade e flexibilidade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Aquelas piadas sem graça que costumam quebrar o gelo das reuniões se tornaram absolutamente inconvenientes, dado que o humor geral anda para lá de azedo. Por isso, e em nome de não começar um clima estranho, melhor ficar de resguardo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É muito importante que você tome atitudes firmes perante os gestos agressivos que as pessoas fazem, sejam estes inadvertidos ou intencionais mesmo. Porém, é importante reconhecer que a firmeza pode dar resultados contrários ao esperado também. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Todas suas fantasias perturbam a ordem das coisas, pois há obrigações e formalidades que precisam ser cumpridas, a despeito de você, mental e emocionalmente, se encontrar muito longe delas. Pense bem, as obrigações mandam! PEIXES 20-2 a 20-3 Você pode até fantasiar com que a realização de seus desejos beneficiaria outras pessoas também, mas a própria natureza destes é sua própria satisfação, nada além disto. Por isso, e em nome da verdade, não tente enganar sua própria alma.