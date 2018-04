Amigos ou rivais? Concorrentes na TV, Rodrigo Scarpa, o Vesgo do Pânico na TV (RedeTV!), e Danilo Gentili, do CQC (Band), estão juntos na nova campanha da Nokia. E para manter o clima de rivalidade, nos programetes para a TV e internet, os dois disputam, pelas ruas de São Paulo, para saber quem se vira melhor nas funções do celular.