Amigos e fãs fazem homenagem a Sampaio

Além da boa música que fazem, Luiz Melodia, Jards Macalé, Zeca Baleiro e Marcia Castro têm afinidade pela admiração por Sérgio Sampaio (1947-1994). Todos já gravaram canções do compositor capixaba e se juntam agora no projeto Cruel, com dois shows hoje e amanhã no Sesc Pinheiros. Em maio fez 15 anos que Sampaio morreu e a data é também motivo para outra homenagem. No dia 24, a banda Tangos & Outras Delícias, organizada por João Moraes, fanático por Sampaio e conterrâneo dele de Cachoeiro de Itapemirim, apresenta-se no Sesc Vila Mariana. No início do show será exibido o vídeo O Filme Que Eu Vi, com impressões sobre o trabalho do artista que inspirou até o nome do grupo. Em Cruel - Tributo à Vida e à Obra de Sérgio Sampaio, cada um interpreta uma canção dele e os quatro se reúnem para o gran finale cantando, claro, o clássico Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Grande sucesso do primeiro álbum de Sampaio, de 1973, este também foi uma exceção, que acabou por estigmatizá-lo. Como lembra o maranhense Zeca, Sampaio era um compositor que fazia música popular, mas não desfrutou a popularidade. "As pessoas demonizam muito o mercado, mas depende de muita coisa para a música fazer a ponte até o público, não basta só ter qualidade." O temperamento difícil, como de outros contemporâneos dele considerados "malditos" na época, contribuiu para o insucesso. "Ele teve apenas três discos lançados em vida", observa Zeca, que está trabalhando na restauração de diversas gravações nunca lançadas de Sampaio. "Pena que morreu tão cedo, acredito que hoje ele estaria num lugar muito mais confortável que jamais esteve. Acho que teria uma compreensão maior da obra dele." Exemplos comprovados são os outros ex-"malditos" Tom Zé, Melodia e Macalé, além do sucessor deles, Itamar Assumpção, cuja obra é valorizada por novas gerações (de artistas e fãs) que realmente gostam de música e demonstram interesse pela vocação provocativa desses criadores, pela verdade inspiradora. A cantora baiana Marcia Castro caiu em "encantamento" a cada descoberta. "O cara desaguou em mim como uma enxurrada. Cada letra era uma paulada, surra boa, uma felicidade misturada à acidez, à ironia e à angústia que sempre rondou o seu trabalho. Aliás, que rondou o próprio Sérgio, que, como artista misturado com a pulsação da vida, vazava esses sentimentos para a sua arte." O golpe fatal para Marcia, que já vinha pesquisando a obra do capixaba, foi o CD Cruel, que Zeca Baleiro produziu em 2006, com gravações inéditas de Sampaio. "Um delírio compulsivo" que a levou a gravar Em Nome de Deus em seu primeiro CD, o ótimo Pecadinho, de 2007. Zeca já tinha participado do tributo Balaio do Sampaio, em 1998, no qual registrou Tem Que Acontecer, incluída nos shows de hoje e amanhã. "Gosto muito da fase inicial dele", diz Zeca, que vai cantar Eu Sou Aquele Que Disse, que é "uma balada meio raulseixista". "No primeiro disco, que pra mim é um clássico ele estava ?contaminado? por Raul, não só porque foi ele que o produziu." Jards Macalé, que conviveu com Sampaio e gravou dele Velho Bandido, diz que ele "sempre foi uma pessoa extremamente criativa e doce". "Tinha aqueles conflitos internos, mas aí é outra história. A música dele e o verso dele são fantásticos. Era desafiador. Acho geniais A Rosa Púrpura do Cubatão e Polícia Bandido Cachorro Dentista, que escolhi pra cantar." Melodia é um expert em reinterpretar canções de Sampaio. Suas gravações para Que Loucura! e Cruel são antológicas. Ele também gravou um dueto com o parceiro em Doce Melodia, composta em sua homenagem. "Tivemos amizade de irmãos, era uma admiração mútua tão forte que nunca conseguimos compor juntos", diz Melodia. "Para mim, é uma tristeza muito grande ter perdido um amigo e um compositor tão precocemente. Gostaria de estar presente em cada homenagem que seja prestada a ele." Serviço Cruel - Tributo à Vida e à Obra de Sérgio Sampaio. Teatro Paulo Autran/Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje, 21 h e amanhã, 18 h. R$ 7,50 a R$ 30