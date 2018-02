Amigos e bajuladores

Data estelar: Marte e Urano em quadratura, Sol e Júpiter também, a Lua atinge a fase quarto minguante no signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na nave Terra a imensa maioria de nossa humanidade busca amigos e amigas que digam a verdade, e que por dizê-la guiem seus passos na direção da liberdade, porém, tendo chafurdado por tempo demais na lama de vícios e desejos espúrios, encontra apenas os bajuladores de plantão, que eternamente se dedicam a comprazer todo e qualquer desejo daqueles de que se dizem amigos, executando, à medida que bajulam, toda sorte de manobras corruptas. Os bajuladores não existiriam, nem muito menos substituiriam os amigos, se não houvesse um enorme público interessado em arrebanhar um coro que aplauda e elogie. Porém, o elogio falso inevitavelmente conduz à tragédia, e a mais trágica de todas é perverter o único relacionamento perfeito, o da amizade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Melhor fechar a boca, ainda que isso signifique levar um desaforo para casa! Uma perspectiva dessas seria inaceitável outrora, mas no tempo atual sua alma já se dispõe a fazer até o que seria impensável em outros tempos. TOURO 21-4 a 20-5 A auto-estima é muito importante, pois mantém o astral elevado. Porém, só esta não resolve, e a partir de certo momento começa a atrapalhar perigosamente, pois você só busca confirmar a auto-estima através da bajulação. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A tensão não significa nada além dela mesma, você experimenta tensão. O problema é sua tendência racional, que exige explicação de tudo. Acontece que a tensão atual não se explica, apenas acontece, vai e vem sem dar explicações. CÂNCER 21-6 a 21-7 Fale apenas o que for absolutamente indispensável, evite quanto for possível emitir opiniões que não tenham sido solicitadas. Este é o momento no qual o silêncio seria, talvez, seu único e verdadeiro amigo. Melhor calar e conceder. LEÃO 22-7 a 22-8 Fazer acontecer a despeito das adversidades será sempre uma demonstração de força de vontade, ou pelo menos assim parecerá. Contudo, é bom pensar que, às vezes, desconsiderar as adversidades pode ser mero sinal de teimosia. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sinta a tensão, mas não guie seus passos tentando livrar-se desta, pois algo assim estaria completamente acima de sua capacidade de controlar os acontecimentos. Sinta a tensão, ela pode, na melhor das hipóteses, ser instrutiva. LIBRA 23-9 a 22-10 As pessoas dão conselhos com ares de sabe-tudo, mas nunca resistem a uma análise mais objetiva daquilo que dizem. Saiba disso e, principalmente no momento atual, abstenha-se de absorver conselhos de forma indiscriminada. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Satisfazer seus desejos a tudo custo pareceria ser um caminho interessante, porém, os resultados demonstrariam que a satisfação seria bem menor do que o alto custo pago por esta. Definitivamente, não vale a pena arriscar tanto. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A urgência com que certas decisões precisam ser tomadas aumenta ainda mais a incerteza com que sua alma tem de lidar intimamente. O desgaste resultante é grande, porém, traduz fielmente a grandeza do momento atual também. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A sensação que deixa a oportunidade perdida não é, definitivamente, uma das melhores. Porém, você pode aprender muito com isso, principalmente se preservar a atenção devida para que tal circunstância não se repita. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O desgaste e a sensação de perda não constituem profecias de um espírito que veio para ficar e arrasar tudo que você mais preza. Deixe passar, descanse e se despreocupe, pois tudo continuará correndo da melhor forma possível. PEIXES 20-2 a 20-3 A oportunidade é agora, não antes nem depois, agora mesmo. As condições são tão apropriadas que o misterioso destino lança seus ainda mais misteriosos mecanismos para sua alma não ter a mínima chance de deixar a oportunidade escapar.