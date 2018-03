Amaury Jr. terá atração no canal E!

Amaury Jr. é o novo contratado do canal pago E! Entertainment. O apresentador já está produzindo sua atração, o VIP Brasil (nome provisório), que terá, claro, cobertura de festas, eventos e entrevistas com famosos. Com o VIP Brasil, Amaury Jr. estará em cartaz não só em território nacional, mas em toda a América Latina. "Queremos diversificar a produção brasileira", conta Claudio Urrea, gerente de Marketing do E! da América Latina, que busca ainda uma apresentadora para substituir a top Gianne Albertoni, que foi para a Record.