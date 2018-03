Amaury Jr. ''ganha'' helicóptero

Rei do telecolunismo social, e também conhecido por seus "informerciais" disfarçados de eventos, Amaury Jr. conseguiu uma das maiores permutas da TV. Sua atração acaba de ganhar um helicóptero só dela, que ficará à disposição do apresentador em troca de uma pequena citação do fabricante aqui, outra acolá, no ar. Já em uso pelo Programa Amaury Jr., o helicóptero, avaliado em R$ 4 milhões, levará o apresentador em eventos a até 400 quilômetros de São Paulo, funcionando também como uma espécie de estrela do programa. "Claro que vamos filmar minha chegada de helicóptero, que já está todo logotipado", conta Amaury. "Fizemos um esquema comercial com essa empresa, uma espécie de permuta, de comodato." Proprietária de dois helicópteros, a RedeTV! tentou evitar que a permuta da nova aeronave vazasse. O Estado apurou que a emissora queria que parecesse que o helicóptero fora locado ou comprado por ela. Procurada, a RedeTV!, por meio de sua assessoria, diz que Amaury fez um acordo operacional "independente" do helicóptero, por meio de seu programa.