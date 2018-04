Amarrar e desamarrar

Enquanto isso, aqui na Terra tudo que nossa humanidade amarra e limita, ela se obriga a expandir e libertar. Karma é tudo que pela lei cósmica da necessidade deve acontecer até que aquilo que tiver sido amarrado seja liberto. Karma não é punição nem aprendizagem, é apenas o trabalho do equilíbrio, amarra aqui, desamarra ali. Não faz o menor sentido, por isso, rejeitar a ideia do retorno a este planeta através de inúmeros nascimentos, porque se houvesse apenas uma chance para nascer neste belo planeta, então os erros que cada um de nós cometesse seriam simplesmente jogados em cima de pessoas que nada teriam a ver com isso. O Universo pode ser de tudo, mas não é injusto. O que você amarrar agora, depois e sempre você terá de desamarrar também.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Amor não é apenas um fato romântico. Amor é o processo cósmico de distribuição de vida e graça a toda a criação. Quando você decide participar ativamente desse processo, então conhece o verdadeiro sentido de amar.

TOURO 21-4 a 20-5

Para que fazer perguntas impossíveis de responder? A tentativa de explicar o inexplicável é o alimento dos filósofos, dos loucos e das pessoas que se complicam. No momento, você não precisa pertencer a nenhuma dessas tribos.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Esperar pelos momentos inspirados para trabalhar ou relacionar-se intensamente seria esperar pelo inesperado. Você precisa empenhar seus melhores esforços sempre. Assim, quando a inspiração pintar, tudo melhorará.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Chegou a hora de tirar os afazeres cotidianos do ritmo automático e lhes prestar a devida atenção, de modo que o desempenho das tarefas seja o melhor possível. Essa renovação criará um impacto positivo no destino.

LEÃO 22-7 a 22-8

É comum as pessoas se preocuparem com o que vai lhes acontecer, talvez você veio até aqui em busca dessa resposta também. Porém, mais importante do que saber o que vai acontecer é reconhecer o tipo de acontecimento que você é.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Para você apreciar novamente as coisas simples, foi necessário complicar-se, pois só depois de ter afundado em complicações além da conta você recuperou a lembrança de que só a simplicidade garantiria verdadeiro prazer.

LIBRA 23-9 a 22-10

É importante assegurar o futuro através da solidificação de seus interesses pessoais, mas levando em conta que o futuro do planeta é um enigma, ninguém conseguiria saber quais atitudes significariam essa solidez toda.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A inveja circula à solta nos relacionamentos humanos, travestida com máscaras política e socialmente corretas. Porém, no fundo a inveja será sempre a mesma, aquela que deseja destruir a felicidade alheia.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Trate os animais com ternura e as pessoas com compaixão, não para sentir pena delas, mas para ajudá-las no que estiver ao seu alcance. A compaixão é o melhor sentimento que um ser humano pode desenvolver.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que você não tenha recebido compaixão de ninguém nos momentos em que esteve por baixo, isso não legitima que este nobre sentimento seja anulado em seu coração toda vez que surgir. Compaixão é um nobre sentimento.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Enquanto houver reclamações e exigências, sua alma continuará resistindo a fazer o que tem vontade de fazer, mas que nunca fará sob ameaças. O que leva as pessoas a pretender tirar à força o que se deseja dar espontaneamente?

PEIXES 20-2 a 20-3

Qualquer informação oculta intencionalmente num relacionamento é uma bomba que explodirá em algum momento, com certeza. Só a transparência entre as pessoas garante a verdadeira paz. Porém, quem tem essa coragem toda?