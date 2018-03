Alunos do ano passado em CD

Ao mesmo tempo em que a Orquestra Acadêmica, composta por alunos do festival, mostrava sua cara em Campos do Jordão, participando da ópera Rita e de um concerto ao ar livre comandado por jovens regentes, foi lançado no sábado o CD gravado com os bolsistas do ano passado. Comandada pelo maestro Roberto Minczuk, a Orquestra Acadêmica 2006 interpreta no disco, lançado pelo selo Biscoito Clássico, obras de Glinka, Tchaikovsky e Edino Krieger. No ano passado, um dos temas do festival foi a música russa, daí a escolha da Abertura da ópera Russlan e Ludmila, de Glinka (considerado o pai da música russa), e da Sinfonia nº 4, tida como a mais bem acabada das seis escritas por Tchaikovsky. A elas, soma-se Ritmetrias - Variações Rítmicas sobre um Metro Contínuo, escrita especialmente para o festival por Edino Krieger, compositor-residente do festival 2006. ''''Trata-se de uma forma derivada da variação, em que o ponto de partida não é um tema, mas uma pulsação métrica sempre igual, sobre a qual se sucedem episódios em diferentes ritmos. Um pedal métrico é estabelecido pelas batidas do bombo, seguindo-se seis variantes rítmicas'''', explica Krieger. O disco foi gravado durante os concertos de encerramento do festival, no Auditório Claudio Santoro, em Campos, e na Sala São Paulo. Este ano, o mesmo acontecerá na sexta e no domingo, quando os músicos vão interpretar o poema sinfônico Don Juan, de Strauss, Sheherazade, de Rimski-Korsakov, e Who Cares if She Cries II?, de Jocy de Oliveira.