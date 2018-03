Alternativas à hegemonia cultural dos ocidentais Modernidades Alternativas na América Latina Vários autores Editora UFMG, 496 págs., R$ 69 Organizado por Eneida Maria de Souza e Reinaldo Marques, este volume reúne textos apresentados em dois eventos promovidos pelo Centro de Estudos Literários da Universidade Federal de Minas. A comemoração do centenário de nascimento do escritor mineiro Cyro dos Anjos e a tradução de Passagens, do pensador alemão Walter Benjamin, realizada em 2006, foram os pontos de partida para reflexões sobre modernidades alternativas à hegemonia cultural e política do Ocidente. Intelectuais brasileiros, europeus e latino-americanos falam de assuntos variados, e se concentram nos conflitos ocorridos entre os escritores e o meio político da América do Sul quando tomado pelas ditaduras.