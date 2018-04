Almoço com Poesia aborda Sousândrade A Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos (Av. Paulista, 37, telefone 3285-6986) promove mais um Almoço com Poesia hoje, das 12h30 às 13 horas. O poeta Frederico Barbosa vai ministrar uma aula especial sobre Sousândrade. "Em meia hora de aula, no horário do almoço, trabalhamos mestres da poesia de maneira sucinta, descontraída, despertando interesse dos participantes em conhecer mais sobre os autores", diz o diretor da Casa das Rosas. O programa intitulado Poesia Aperitivo vai contemplar ainda, nas próximas quartas-feiras, Olavo Bilac, Cruz e Souza, Oswald de Andrade e Haroldo de Campos. Entrada franca.