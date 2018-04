Alma de um Nordeste inesperado

As músicas que Jovino Santos Neto apresenta hoje à noite levaram mais de 70 anos para ficarem prontas. Em 2007, o pianista revirava a biblioteca de seu avô quando descobriu Alma do Nordeste, obra de 1936, do folclorista C. Nery Camello. Encantado com a riqueza popular da região, o compositor decidiu buscar nos idos da década de 1930 referências para o disco homônimo, gravado em 2007, que chega nesta terça-feira ao palco do Sesc Paulista. Ouça trecho da faixa Amoreira Em uma espécie de arqueologia afetiva e familiar - com raízes no Nordeste -, o carioca Jovino, criado em Realengo, bairro da zona oeste do Rio, alugou um carro para, em duas semanas, rodar do litoral ao agreste nordestino em busca das tradições descritas no livro de Camello. Após a viagem, Jovino retornou para Seattle - onde mora desde 1993 - para musicar as experiências vividas. "Era um material que fui armazenando no celeiro. Depois, joguei no liquidificador e o caldo foi derramado nas composições", diz. Dos músicos que acompanham o pianista hoje - Toninho Ferragutti (acordeão), Edu Ribeiro (bateria), Dudu Lima (contrabaixo), Marcelo Martins (sax e flauta) e Durval Pereira (zabumba) -, apenas Ribeiro não participou das gravações de Alma do Nordeste. Muito da liberdade de interpretação Jovino absorveu em 1977, quando conheceu o multiinstrumentista Hermeto Pascoal. Desde então, foram 15 anos e 7 discos gravados como integrante do grupo de Hermeto. "Ele é como um escultor que vê o barro molhado, que não para de criar. Daqui a 100 anos alguém vai conseguir explicá-lo", comenta Jovino. É com esse desprendimento que o pianista apresenta seu novo disco. "Nem combinamos como serão os finais das músicas, descobriremos na hora." Algumas faixas de Alma devem ficar fora do show para ceder espaço a temas de outros autores, como Pixinguinha. Jovino já trabalha em seu novo projeto, um disco de duetos, com lançamento previsto para o início de 2010. Em todos os registros, o pianista se reúne com um convidado, e ambos decidem na hora o que gravar. A ideia surgiu em fevereiro, quando ele foi atrás do talentoso bandolinista Danilo Brito. "Acabamos gravando Glória, uma valsa lindíssima do Pixinguinha, que até então eu não conhecia", conta Jovino. Nos meses seguintes, o compositor se reuniu com Airto Moreira, com o guitarrista Bill Frisell e com o vibrafonista Joe Locke. Em julho, foi a vez de Joyce, João Donato e o violonista Ricardo Silveira. Nesta semana, ele se encontra com o trombonista Vittor Santos, o gaitista Gabriel Grossi e a cantora Paula Morelenbaum. No fim do mês, grava com Mônica Salmaso, Toninho Ferragutti e o percussionista Luis Guelo. Serviço Jovino Santos Neto. Sesc Avenida Paulista (230 lug.). Avenida Paulista, 119, tel. 3179-3700. Hoje, 19h. Grátis