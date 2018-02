Algumas transformações ineludíveis Data estelar: Marte e Saturno em sextil, Mercúrio e Urano em quadratura; a Lua é quase nova no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra a cobiça material de nossa humanidade há de se transformar em amor incondicional, do tipo divino, assim como também, seu gosto pelo conflito poderá, finalmente, resolver a dissonância em harmonia. Estas condições são destino fechado, só falta decidir o tamanho da tragédia que será necessário para isso se processar da melhor maneira possível e, também, dentro do exíguo prazo determinado. Que não se lamente nossa humanidade da falta de recursos materiais, pois esses sobrarão! Que não se queixe tampouco por causa dos atritos sociais, pois esses só acontecem na medida da necessidade de se ajustar as regras culturais aos tempos atuais! Tudo estará bem enquanto aproveitemos o tempo para sermos mais sábios, enriquecidos espiritualmente! ÁRIES 21-3 a 20-4 Idéias muito loucas estão incubando em sua alma há bastante tempo já, porém, estas ainda não encontram meios de manifestar-se, por causa do montão de assuntos que continua se interpondo no caminho. Não importa, continue incubando as idéias. TOURO 21-4 a 20-5 Os desentendimentos acontecem, pois as pessoas estão mais interessadas em garantir o seu quinhão particular do que em agir em benefício do grupo. Assim caminha nossa humanidade! Aliás, isso não é nem caminhar, isso é não sair do lugar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Embarcar em todas as loucuras que as pessoas propõem seria uma loucura ainda maior. É imprescindível ressuscitar o espí- rito de aventura, e as propostas atuais vêm ao encontro deste. Porém, seria tolice arrumar qualquer coisa só para se aventurar. CÂNCER 21-6 a 21-7 As perspectivas são gloriosas e grandiosas, porém, a atualidade cotidiana contradiz tudo o que a alma vê para o futuro. Em que confiar? Nas perspectivas ansiadas ou na realidade atual? Esta é uma decisão que se faz no íntimo e livremente. LEÃO 22-7 a 22-8 Há problemas que são mesmo inventados pelas pessoas com que você se relaciona, porém, há também os problemas que você cria. Entre uns e outros, o panorama só vai se complicando, e continuará assim até que todo mundo deixe de buscar culpados. VIRGEM 23-8 a 22-9 Fazer tudo direito num mundo que anda absolutamente torto é um desafio gigantesco. Pois é, esse desafio tocou sua alma e não dá descanso, se apossa de todos os âmbitos de sua existência, de todos os relacionamentos. LIBRA 23-9 a 22-10 Muitas verdades não podem ser ditas atualmente, pois resultariam em desastres de duvidosa eficiência. Porém, as mesmas verdades podem ser implementadas através de atitudes concretas, resolvendo tocar a vida para frente a despeito de tudo e de todos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Apesar das limitações, há também momentos de esparcimento, nos quais sua alma retomará a certeza de tudo continuar correndo da melhor forma possível. É tolice tirar conclusões a respeito do futuro baseando-se em limitações circunstanciais. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Devagar e sempre não é o ritmo próprio de seu signo, porém, é o mais apropriado para o jeito que tudo anda acontecendo na atualidade. Por isso, é imprescindível você se esforçar para se adequar o melhor possível ao espírito atual. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sua alma não anda sintonizada com aquele espírito banal das festas de fim de ano, pelo que se irritaria facilmente quando obrigada a participar de uma roda de conversas desse tipo. Melhor optar por evitar ao máximo esta circunstância. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Fazendo tudo de acordo com o que for mais seguro, sua alma continuaria se curvando ao medo, e assim deixaria de lado o que intuitivamente reconheceria ser uma melhor pedida para o momento. Há espaço para enlouquecer um pouco. PEIXES 20-2 a 20-3 Aproveite cada momento em que a intuição lhe informar ser possível influenciar algumas pessoas que, por enquanto, continuam comandando e conduzindo os acontecimentos. Exerça essa influência sem urgência, sem tentar impor absolutamente nada.