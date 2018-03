Alguma coisa fica; o resto cabe aos leitores procurar

O formato desta publicação lembra a história, real ou imaginária, do cidadão norte-americano que visitou o Museu do Louvre em poucos minutos, valendo-se apenas de um par de patins. O que será que restou dessa proeza? O método leva necessariamente a esse beco sem saída. Mas a verdade é que sempre pode ficar alguma coisa sobre a vida atormentada do prosador de Praga. O resto fica por conta do leitor. Se o objetivo era mesmo esse, e não armação comercial para quem não tem tempo nem de ler jornal, então não há do que reclamar. Cada um por si, na melhor das hipóteses. Modesto Carone é autor de Lição de Kafka (Companhia das Letras). Desde 1983 traduz a obra ficcional de Franz Kafka diretamente do alemão