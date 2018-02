Alguém quer você miserável

Data estelar: Saturno começa a retrogradar, Mercúrio e Plutão estão em conjunção; a Lua cresce em Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra, agora mesmo tem alguém matutando como é que vai fazer a vida de outrem miserável, arquitetando intimidações e impondo obstáculos para dificultar. Esta prática autoritária sempre é feita em nome de objetivos aparentemente nobres, pois ser humano nenhum seria valente o suficiente para assumir sua maldade de forma crua e nua, a ditadura sempre é maquiada. Porém, como é pelos frutos que se conhecem as verdadeiras intenções humanas, fica evidente quanto a brutal ditadura persiste nos relacionamentos humanos, pelo que, mesmo depois de anos, continua sendo próprio entoar a todo pulmão o refrão daquela música magnífica do Chico Buarque Apesar de Você, porque se não dá para derrubar a ditadura, pelo menos dá para encher o saco dela. ÁRIES 21-3 a 20-4 O temor é seu pior inimigo, mas até com esta afirmação sua alma precisa tomar cuidado, pois o excesso de atitudes destemidas acabaria provocando tumultos desnecessários, assumindo-se riscos inúteis. Faça o que deve ser feito, nada mais, nada menos. TOURO 21-4 a 20-5 Dê uma última olhada aos argumentos que alimentam seu sofrimento, e depois disso decida fechar esse capítulo de forma definitiva. Há chances de ir além de tudo isso, de superar o estado de coisas que fez você rodar em círculos por tempo demais. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Este é, normalmente, um momento peculiar do ano, no qual as pessoas parecem baixar a guarda e deixar as agressões para outro momento. Porém, as coisas andam tensas o suficiente para que ninguém perceba que o ano cristão está terminando. CÂNCER 21-6 a 21-7 A vida é um mistério, mas dá para desfrutá-la assim mesmo. Em muitos momentos acontecem situações que aparentam ser trágicas, mas que com o tempo demonstram seus benefícios, porque conduzem os passos na direção de um destino maior e melhor. LEÃO 22-7 a 22-8 Há um momento difícil, que precede à libertação da alma. Quando a ficha começa a cair, nota-se com maior intensidade todo o tempo que se perdeu, e os recursos que foram desperdiçados. Porém, imediatamente segue a sensação de liberdade, que é impagável. VIRGEM 23-8 a 22-9 Muitas coisas você veio fazendo apenas porque sempre foram feitas assim, ou porque parecia o melhor a fazer. Contudo, a partir de agora, sua alma fará melhor se guiando por tudo que ainda não foi realizado. O futuro será sua estrela. LIBRA 23-9 a 22-10 O melhor só poderá ser apreciado depois de se processarem as radicais transformações. Até lá, e por causa das próprias transformações, o clima é de tumulto e perturbação. Suporte com nobreza essas condições, enxergue além delas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Conversar com as pessoas certas traz o alívio esperado e merecido, ainda que, como resultado do diálogo, decisões duras sejam tomadas. Este não é um momento comum na vida de ninguém, todos terão de tomar decisões importantes. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Bons resultados, maus resultados, a vida parece repetir-se sempre. Porém, isso não é retrato fiel da verdade, porque quem se repete é sua maneira de enxergar a vida, dado esta continuar se reinventando eternamente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tenha certeza, você voltará a sentir-se no topo do mundo, independente de recursos financeiros ou de circunstâncias, apenas como uma sensação que provém do fundo do coração. Haveria algo mais forte do que isso, por acaso? PEIXES 20-2 a 20-3 Preservar os bons relacionamentos não poderia acontecer apenas como resultado de interesses em comum, mas de sentimentos firmes e sinceros. É inevitável que haja interesses, mas esses não seriam base sólida para quaisquer relacionamentos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Começa, aqui e agora, uma época radical, através da qual a experiência de tudo acabar, mas ao mesmo tempo, tudo começar novamente, será a nota dominante nos relacionamentos e ambientes de trabalho. Dê as boas-vindas a esta época.