Algo a ser pensado Data estelar: Vênus e Marte em conjunção; a Lua que míngua em Touro será Vazia das 9h03 às 14h01, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade busca prazer, o que não deixa de ser legítimo. Porém, numa hora em que se torna necessário estar alerta e vigilante, porque assuntos cruciais estão em andamento, o que pensar de uma humanidade que prefere ir dormir ou beber? Por acaso isso demonstra amor aos filhos que ela parece proteger e em nome de quem parece sacrificar-se? Sacrifício, amor, ética, moral, espírito, todas essas palavras carecem de sentido quando desprovidas da prática que as confirma. Agora, que o futuro do planeta está em jogo e que se tornou urgente reinventar a própria civilização, buscar prazer e conforto deveriam continuar sendo prioridades individuais, direitos sagrados nos quais não se deve mexer? Algo a ser pensado. ÁRIES 21-3 a 20-4 Será necessário apontar erros e pedir correções. Por isso mesmo, mais necessário ainda é que você faça isso com doçura e tranquilidade, transmitindo serenidade. Assim colherá eficiência em vez de conflito. TOURO 21-4 a 20-5 Em apenas uma célula de seu corpo há mais energia da que você poderia consumir numa vida inteira. Porém, ainda não se sabe como aproveitar essa energia, permanece oculta. Pense na vida que há no íntimo de suas células. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nem sim nem não, sua alma não se encontra em condições de tomar nenhuma decisão agora. Por isso, nem sequer você deveria emitir opiniões agora, porque cada palavra sua criaria a expectativa de uma decisão que viria depois dela. CÂNCER 21-6 a 21-7 Preocupações vão e vêm, sempre estão por perto. Porém, até hoje não se provou que algo tenha melhorado ou se tornado mais seguro por causa do exercício das preocupações. Ou você pode pensar em algo diferente a esse respeito? LEÃO 22-7 a 22-8 O brilho da inteligência não se demonstra através das críticas, mas da maneira com que você facilita as coisas para todo mundo. Com certeza, as críticas não facilitam, pelo contrário, atrapalham. Que tal silenciá-las? VIRGEM 23-8 a 22-9 Você precisará de fé até o momento em que conhecer a verdade de forma direta, sem intermediários. Enquanto isso não for assim, a fé será a única prova que motivará sua alma a continuar num caminho incerto e cheio de perigos. LIBRA 23-9 a 22-10 Aja sem expectativas, livre-se da necessidade de fazer frutificar tudo que você tocar. Quando você puder agir assim, tão desapegadamente, tenho certeza que novos horizontes de conquista serão revelados. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O ideal de unidade e fraternidade vai para o espaço quando o assunto é dinheiro. Nesse momento, o antigo egoísmo de nossa humanidade fica acirrado e ninguém parece sequer lembrar-se que um dia lutou por outro ideal. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sempre haverá um momento mágico através do qual se possa dar fim a uma discórdia antiga. Sempre haverá um momento mágico para criar um relacionamento melhor. Nem sempre, porém, a alma perceberá esse momento. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O perdão é a arma mais poderosa, mas que precisa de uma alma pura para brandi-la. Por isso mesmo é que raras são as pessoas que fazem uso do perdão. A maioria delas segue a linha proposta pela sede de vingança. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Responsabilidade não é algo que deva ser tratado com severidade ou culpa. Afinal, faz parte da vida ter de se consumir tempo em responsabilidades e, também, que estas tragam consigo satisfações importantes. PEIXES 20-2 a 20-3 Sobra assunto que mereceria crítica de sua parte, porém, a esta altura do campeonato as críticas não contribuiriam para o aperfeiçoamento, mas apenas ao recrudescimento da discórdia. Pense: é isso que você quer?