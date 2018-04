Alfredo Volpi, renovado e seguido

O encontro do mestre com sua única discípula ainda não aconteceu. Nenhum curador chegou a reunir a obra do pintor Alfredo Volpi (1896-1988) com as pinturas de sua aluna Eleonore Koch, mas ainda assim é possível testemunhar um diálogo entre ambos até o próximo mês, quando se encerra a retrospectiva dedicada a ela no Centro Universitário Maria Antonia (leia abaixo). Isso porque, embora a cidade não abrigue nenhuma mostra de Volpi neste inverno, a posição de Eleonore como guardiã da ancestral técnica usada pelo pintor (têmpera) pode ser atestada nessa sua exposição e comparada a uma pouco vista obra-prima do mestre, a Capela do Cristo Operário (Rua São Daniel, 119, Vila Brasílio Machado). Com três murais pintados por Volpi nos anos 1950, o pequeno templo está aberto a quem quiser ver essas obras recentemente restauradas - uma delas definida naquela ocasião pelo líder do movimento concreto brasileiro, Waldemar Cordeiro, como uma pintura "de fazer inveja a Giotto". Cordeiro não estava exagerando. Ao qualificar o mural de Volpi como comparável ao do antigo mestre italiano, ele fez justiça ao artista que resgatou para a pintura brasileira uma antiga tradição da igreja esquecida na época, a do afresco. O concretista chegou mesmo a classificar o trabalho como a Chapelle de Vence brasileira, numa referência direta à capela dos dominicanos localizada na Riviera Francesa e pintada por Matisse entre 1949 e 1951, justamente quando Volpi pintava aqui o tríptico da capela hoje integrada à Escola Dominicana de Teologia. O mural retrata o Menino Jesus ajudando São José na carpintaria (lado esquerdo da capela), depois transformado no Cristo Operário na frente de uma fábrica (nave central), e, finalmente, Santo Antonio pregando aos peixes (lado direito). Assim como Giotto representou o elo entre Bizâncio e o Renascimento, Volpi resume no mural da capela a própria história de formação. Há o Cristo hierático, bizantino, dominando a cena na frente de uma fábrica, que muito deve aos afrescos pintados por Giotto na Capella degli Scrovegni de Pádua. Volpi - que nasceu em Lucca, na Itália, mas veio para o Brasil com os pais com pouco mais de 1 ano - visitou 17 vezes o local em 1950. Há o Menino Jesus, majestoso, também pintado de frente, trazendo nas mãos um pedaço de madeira que divide a composição (e o mundo) como numa pintura de Masaccio, outra grande influência de Volpi. Finalmente, no último afresco, como uma nota dissonante, surge a modernidade de um Santo Antonio pregando aos peixes - que parecem saídos de uma tela cubista. Em todos os murais, os campos uniformes e a harmonia cromática (de terras, rosas e azuis) respondem por um inesperado cruzamento entre a pintura pré-renascentista e a modernidade de Morandi e Matisse. Apesar de não ser religioso, Volpi realizou outros afrescos que tratam de temas cristãos, como os da Igreja de Nossa Senhora de Fátima (a "igrejinha" de Brasília), em 1958, que foram danificados ainda na década de 1960 - o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) não tem mais os desenhos originais e encomendou novos painéis ao piauiense Francisco Galeno. Mas é na Capela do Cristo Operário que Volpi define um ordenamento geométrico rigoroso, no sentido de seguir as regras da geometria sagrada, mesmo que involuntariamente. Não é só à pintura icônica do bizantinista Margaritone d?Arezzo (1236-1293) que Volpi paga tributo, mas ao princípio fundamental da geometria sagrada, de que toda vida emerge de um mesmo padrão - e isso fica evidente quando são confrontadas as duas figuras hieráticas que dominam a cena na capela, o Menino Jesus e o Cristo Operário, reflexos do espectador colocado diante deles. Volpi, no entanto, faz uso da tradição da pintura sem esquecer seu compromisso com a modernidade, traduzido em seu apego à pintura de superfície. Todo o esquema geométrico que o pintor segue rigorosamente parece ter como único propósito plasmar a figura no interior de um espaço vivenciado. Mas sua pintura, para lembrar o que o historiador e crítico de arte italiano Giulio Carlo Argan disse a respeito de Morandi, não é uma evasão na metafísica, e sim da metafísica. Mais uma vez: Volpi não foi um homem religioso. Não acreditava na transcendência da alma, ou, pelo menos, assim dizia. Porém, devia acreditar na transcendência dos objetos, como Morandi - ou Manuel Bandeira. Há quem veja nisso certa nostalgia do absoluto e outros que preferem identificar nas pinturas religiosas de Volpi uma ilustração do pensamento filosófico de Pascal sobre o silêncio dos espaços vertiginosos. De qualquer modo, desperta a curiosidade de quem observa esses murais por que razão Volpi aceitou a encomenda de um dominicano progressista, frei João Batista Pereira dos Santos (1913-1985), e do designer Geraldo de Barros (1923-1998), ambos criadores da Unilabor, uma espécie de Bauhaus brasileira que funcionou entre 1954 e 1967 e teve sua vida interrompida durante a ditadura militar. Volpi nunca foi politicamente engajado, mas aceitou fazer inúmeras viagens de bonde entre o Cambuci e o Alto do Ipiranga - todos os dias, durante três anos - para pintar uma capela destinada a uma comunidade de trabalho fora do sistema capitalista, que pretendia agregar artistas e operários da região. A obra de decoração da capela (entre 1950 e 1953) tem ao todo um conjunto de sete pinturas murais (outras são assinadas por Yolanda Mohalyi), cinco vitrais (quatro deles de Volpi, retratando os evangelistas), esculturas de Moussia Pinto Alves e mobiliário de Geraldo de Barros, além de jardins, na área externa, originalmente construídos sob orientação do paisagista Roberto Burle Marx. Uma possível resposta à pergunta feita antes certamente tem a ver com o apego de Volpi ao trabalho artesanal, ele que começou pintando frisos venezianos e executando relevos em estuque. Outra foi dada pelo crítico Lorenzo Mammì, que viu em Volpi um Giotto moderno com hábitos austeros de um operário, "um Cézanne italianizado" tentando ordenar o mundo por meio da pintura. Essa era a sua verdadeira religião. E, para quem ainda imagina Volpi como ingênuo seguidor dos concretos, é bom frisar que ele viu muitos Cézannes antes de enfrentar a capela do Cristo Operário.