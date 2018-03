Alfinetadas na web

O reality show A Fazenda, da Record, virou alvo na internet do diretor Boninho, comandante do Big Brother Brasil, da Globo. Na estreia do reality da concorrência, Boninho ficou online, ao mesmo tempo em que o programa estava no ar, detonando a atração em seu twitter. Em seus comentários na web - divertidos, por sinal -, Boninho disse que o reality estava "arrastado e chato". Depois, insinuou que a plateia de A Fazenda tinha os mesmos figurantes da do BBB e zombou da chuva que caiu na estreia da atração. "Esqueceram o toldo da festa! Será que acabou a verba???", escreveu Boninho. O diretor também não poupou a trilha sonora e o apresentador. "Voltou o Bee Gees... Qual é o SMS pra eliminar a música?", disparou. "Sem personalidade! Britto Jr. tenta de tudo para ser comparado ao Pedro Bial." As críticas cessaram após ele anunciar ter levado um pito de "Monica", no caso, Monica Albuquerque, da assessoria da Globo. À coluna, Monica disse que falou com Boninho como pessoa física, não como Globo, e que não "puxou a orelha dele", coisa que a rede também não faz, pois crê na liberdade de expressão.