Alfie, na versão antiga e boa, de Caine & Gilbert Michael Caine ainda estava em princípio de carreira, em 1966, quando fez Alfie - Como Conquistar as Mulheres. O filme de Lewis Gilbert passa às 22 horas no TCM. Alfie é um machista de Londres que trata as mulheres como gado num abatedouro. Só lhe interessa o sexo. Esse estilo de vida o condena ao vazio e ele começa a experimentar um mal-estar existencial. Não apenas Caine, mas as mulheres - Shelley Winters, Shirley Anne Field, Jane Asher, Eleanor Bron - são ótimas e o Alfie antigo dá de 10 no remake com Jude Law. O diretor Gilbert fez vários filmes da série 007. Nos 70, cansado de tanto chauvinismo, ele mudou o tom e fez obras de um discreto feminismo, como A Educação de Rita e Shirley Valentine. Um curioso caso de (má) consciência.