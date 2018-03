Alfaguara elege argentino como melhor de 2008 O argentino Andrés Neuman foi anunciado ontem vencedor do Prêmio Alfaguara, El Viajero del Siglo. Além de ser um dos prêmios de mais prestígio em língua espanhola, o Alfaguara oferece US$ 175 mil. A organização do evento recebeu 546 inscrições, procedentes da Espanha e da América. O livro analisa a história do século 19 sob a perspectiva pós-moderna do século 21. Conta a história de Hans, um personagem do século 19, dono de uma carruagem na cidade de Wandernburgo. Os dias vão passando e o viajante não consegue sair dessa estranha localidade, que parece retê-lo com todo tipo de acontecimento inesperado.