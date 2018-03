Alerta sobre uma época mergulhada em sombras Detective Story Imre Kertész Vintage Books 118 págs., R$ 47,50 O húngaro Imre Kertész, ganhador do Nobel de 2002, idealizou um romance sobre a tortura empreendida pela polícia secreta do regime de um país latino-americano. Detective Story relata a destruição da vida de um pai e seu filho. Na prisão, Antonio Martens, torturador da ditadura que chegou ao fim, escreve sobre sua participação na tortura e assassinato de um homem rico e influente e do seu filho. Da mente de Antonio Martens surge um mundo racional e infernal, em que a justiça é ministrada pela crueldade. Além de uma radiografia do poder niilista e de seus servidores, Detective Story é um alerta incisivo sobre o mundo contemporâneo, mergulhado em sombras, e os seus valores em degradação.