Além do simples papel de um contestador

Se fosse apenas o marco zero de um gênero artístico chamado art brut (arte bruta, ou selvagem), Jean Dubuffet já teria cumprido seu papel, ao provar que a arte não precisa ser esteticamente agradável para ser boa. Dubuffet, porém, foi além do papel reservado a um artista contestador. Já em 1918 deixou a Académie Julian por desconfiar dos acadêmicos. Afinal, teriam eles algo a ensinar? O que haveria além da tradição que seus mestres ocultavam? Seria possível que fora desse círculo de eleitos não existissem artistas movidos por um impulso primitivo de criar obras desobedientes ao cânone? Ao suspeitar do olhar elaborado dos mestres da Academia, Dubuffet concluiu ser a consciência um entrave à criação artística. Há quase meio século, um texto incontornável do historiador e biógrafo de Dubuffet, Daniel Cordier, dizia que, graças ao pintor, "a arte abandonou a sua função social de reprodução para se tornar - o que é a sua essência - um instrumento de confissão psicológica". Dubuffet teria desenvolvido dois olhos sobressalentes para reconquistar a inocência perdida da arte: um de águia, para sobrevoar os espaços metafísicos, e um de formiga, para se guiar no labirinto do inconsciente. Para definir a arte que surge desse labirinto, executada por crianças, psicóticos ou artistas natos, sem formação, Dubuffet criou em 1948 a Companhia de Arte Bruta, desenvolvendo dentro de um estilo ingênuo suas pesquisas sobre as possibilidades expressivas de materiais rústicos como o barro, o cimento, o asfalto e areia que, misturados às tintas, provocariam um choque entre o mundo bárbaro - infantil, ingênuo - e a civilização. Com isso, Dubuffet foi precursor de históricos movimentos artísticos do século 20, entre eles o expressionismo abstrato e o informalismo. Claro que, antes dele, houve Jean Fautrier (1898-1964) e sua pintura igualmente densa, além da teoria fundamental usada por Dubuffet para desenvolver seu conceito de ?arte brut?, a do psiquiatra alemão Hanz Prinzhorn (1886-1933): ele estudou a arte de doentes mentais e prisioneiros e defendeu, nos anos 1920, a legitimidade da produção desses artistas. Prinzhorn acreditava na existência de um impulso básico para o desenho e no instinto de dar forma a um mundo interior, ideia compartilhada pelos expressionistas. Ou seja: Dubuffet não sentia que os materiais precisassem servir a uma linguagem artística. Eles já tinham a própria linguagem. Só dependiam de um artista livre das convenções. E esse artista podia ser um louco. Ou ele.