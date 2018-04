Além do céu e da terra Autor de Universo Autoconsciente e A Física da Alma, o físico nuclear e professor da Universidade do Oregon, Amit Goswami, há anos está envolvido em estudos para construir elos entre física quântica e espiritualidade. É estrela do Yoga pela Paz que, durante três dias, a partir de amanhã, terá palestras e workshops para criar uma massa crítica, um movimento pela paz , fechando com uma grande prática de yoga, domingo, no Parque do Ibirapuera - que faz aniversário no dia. Amit falará, sábado, no Sesc Pinheiros sobre ativismo quântico e paz. E dia 28, na Amcham, sobre economia espiritual. Cientistas sempre foram mais ligados ao materialismo do que à religiosidade. O sr. poderia explicar o porquê desse novo approach? A ciência teve um mau começo porque se opunha à Igreja Católica. Entretanto a doutrina cartesiana separa a realidade em matéria e mente-matérica como arena da ciência, e intenções como domínio da Igreja. Mas por causa desse dualismo não-científico herdado (a pergunta sem resposta: como matéria e mente interagem?), essa filosofia não durou. Somente quando a física quântica foi descoberta, as lógicas do approach materialista mostraram-se em repetidos paradoxos. Vocês falam que a fusão matérica se dá pela consciência cósmica. Explique: É a possibilidade de escolher experiências, que é tradicionalmente chamada de deus. Para criá-la é necessário que a pessoa dê contínuos saltos quânticos (é quando você muda de patamar vibratório quando realiza o lado de uma situação) de ego. Não dá para dizer ''''como'''' fazer esse salto quântico. É exercício de consciência. Entretanto o processo criativo consiste em quatro passos: preparação, relaxamento, insight e manifestação. O livro O Segredo diz que se você pedir , o universo responderá. E que se deve estar atento para (e como) receber. Diz que um exercício poderoso é visualizar o que se quer. Diz que tanto na física quântica na quanto lei da atração pensamentos se tornam fatos. Mas e quando você imagina, imagina, sente, sente e a coisa não rola? Onde está o default? Pensamentos que surgem do ego não chegam à fusão. Vamos dizer que você peça US$ 1 bilhão. Esse tipo de pensamento específico, egóico, será ignorado, a menos que haja uma razão cósmica para tal. O universo fingirá ser surdo. Mas se seu pedido tem a ver com a consciência de Deus, dá certo. E essa sua teoria da economia espiritual? A economia espiritual vai além do capitalismo para incluir o corpo sutil, nomeado vital, mental e supramental. Quando há uma recessão e os negócios são drasticamente reduzidos no setor material, podemos nos recuperar elevando as atividades do setor sutil. Por exemplo, produzindo mais arte, mais filosofia e engajando-se espiritualmente. Uma vez que o corpo sutil não tem limites ou barreiras, não há inflação neste terreno. Isso é um benefício adicional. O ativismo ordinário tenta mudar o mundo, mas o ativista continua o mesmo. No quântico, ele pratica essas qualidades para que se manifestem em sua própria vida. Cientistas são antagonistas às religiões tradicionais porque os religiosos pregam sem praticar as virtudes deles. Qual será sua mensagem no Yoga pela Paz? Vou ensinar algumas técnicas que nos permitem conversar sobre a importância da intenção, da não-localidade quântica e dos saltos quânticos. A mensagem é: torne-se um ativista quântico, mude através do engajamento para transformar o mundo. Assim, o próprio mundo vai responder. Cartela Mais quatro agências para a coleção de Nizan Guanaes no Grupo BYPY, a holding de serviços de comunicação que tem com Bazinho Ferraz e Guga Valente. Foram incorporadas ao grupo New Style de Claudio Xavier e Alice Coutinho, pelo know-how em trade marketing, a ReUnion, de Geraldo Rodrigues, Guilherme Schaeffer e Fernando Julianelli pela expertise em esporte e a Sunset, de Guto Cáppio e Tasso Scaff. E nasce a internética Hello, sob comando dos Alexandres Grinberg e Santos e Suzana Apelbaum. * E em papos de backstage o potin é que Nizan comprará o SPFW e a Casa Cor. Leia-se: investir e fazer bombar os negócios, que são bom cartaz para o Brasil.