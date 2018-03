Alegria para enfrentar o mal Data estelar: O Sol e Júpiter em oposição, Marte e Saturno em conjunção; e hoje a Lua crescerá em Virgem e Libra também. Enquanto isso, aqui na Terra é propício assumir que a alegria é peça fundamental da prosperidade merecida e graciosamente distribuída pela vida a nossa humanidade. Contudo, como esta vida é confiscada pelo mal que viceja na civilização, na mente das pessoas há preocupação, medo e incerteza, condições que dificultam o encontro da real prosperidade. Por isso, é propício recuperar essa alegria perdida temporariamente, inclusive porque é através do usufruto dela que selaríamos definitivamente a porta por onde o mal entra na civilização. Humanos alegres e despreocupados são impermeáveis ao mal. O mal existe e é uma instituição sem endereço certo, que confisca a alegria que vem com a energia da vida, distribuída graciosa e universalmente. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 A conquista é iminente, porém com ela vêm também certos rompimentos que resultam de discordâncias sustentadas por tempo demais. Por isso, há motivo para celebração, mas também o receio de algo não funcionar direito. TOURO 21-4 a 20-5 Muitas e diversas discussões acontecem em nome de maior entendimento, porém, nesta hora as pessoas acabarão tomando atitudes autoritárias, o que significa que cada um fará o que lhe der na telha, e não o que tiver prometido. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você já vislumbrou as idéias que, devidamente administradas, trarão riquezas materiais. Porém, do momento da idéia até a conquista da matéria há um longo e sinuoso caminho, que só pode ser trilhado a golpes de esforço e perseverança. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você tem nas mãos a valiosa oportunidade de estabelecer relacionamentos de cooperação mútua. Se isso, por acaso, é resultado de todo mundo se encontrar limitado por obstáculos, isso pouco importa. Importante mesmo é a cooperação. LEÃO 22-7 a 22-8 Sua importância se demonstra através do serviço útil que prestar a outras pessoas, serviço tão valioso que as pessoas, por pura ingratidão, tendem a fazer de conta que você não teria feito nada além da obrigação. Deixe passar essa tolice. VIRGEM 23-8 a 22-9 No meio de todas essas coisas complicadas que acontecem, também há motivo de celebração e espaço para se divertir. Com isso, sua alma pode conferir na prática que é tolice afirmar que a vida na Terra seria destinada ao sofrimento. LIBRA 23-9 a 22-10 Em que será que as pessoas pensam quando, conscientemente, negam amor e afeto? Será que elas percebem que, nesse momento, elas confiscam uma graciosa virtude que, pelo contrário, deve ser distribuída amplamente? Provavelmente, não. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ouvir promessas e fazer planos, eis uma combinação que produz entusiasmo! Por isso, é hora de atualizar a consciência de que o entusiasmo, por si só, não é capaz de realizar absolutamente nada. Ele é apenas o combustível inicial. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A alma se sente enriquecida e por isso se dispõe a gastar o dinheiro que não teria disponível. Esse é mais um dentre tantos conflitos com que o humano precisa lidar, a diferença entre a riqueza do espírito e a material. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O encontro das almas não deve ser perturbado por picuinhas, nem obstruído pela inveja ou pelo ciúme. Com certeza, essas circunstâncias ameaçam o encontro das almas, mas tudo deve funcionar da melhor forma possível. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sua alma está muito bem disposta em relação a todas as pessoas, inclusive a respeito daquelas que pareceriam não merecer tal disposição. Porém, esta é a melhor parte, pois agora não seria sábio negar ajudar a ninguém. PEIXES 20-2 a 20-3 Sua presença se encontra no exato limite entre um passado perturbador e um futuro alegre, tendo de lidar com informações contraditórias, posicionada entre desejos extravagantes e tolos, mas também outros, de natureza elevada.