Alegria e criatividade Data estelar: O Sol e Plutão em quadratura, Mercúrio e Urano em conjunção; a Lua míngua em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra, quanto mais explorarmos nossa potencialidade criativa, mais alegria experimentaremos. Que outra oportunidade melhor do que a da crise atual pela que atravessa o mundo civilizado? Intimamente, todos damos valor à criatividade, sabemos que toda alegria depende da boa expressão dela. Porém, em conjunto e silenciosamente, nos opomos a toda manifestação criativa porque nos apegamos à rotina e à previsibilidade, defendendo-as com todas as nossas forças. Assim, existimos tristes e desanimados enquanto poderíamos ser alegres e luminosos. A graça da crise atual do mundo consiste em nos obrigar à recuperação de nossa veia criativa, sem a qual não passamos de animais assustados com a vastidão do Universo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Informação é poder, mas acontece que esse poder permanece em potencial, aguardando pelo seu uso. Informação é poder para as pessoas que saibam fazer bom uso do que sabem. Em si mesma, a informação é apenas isso, informação. TOURO 21-4 a 20-5 Todo mundo anda preocupado com os recursos materiais, esquecendo que antes de eles surgirem havia apenas ideias, que são também recursos, mas abstratos. Hoje sobram os recursos abstratos e escasseiam os concretos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Os sonhos que precisam ser abandonados nunca foram merecedores desse nome, porque apenas eram ilusões. O destino de toda ilusão é a decepção, que é parte do que acontece agora. Nenhum sonho é perdido, nem agora nem nunca. CÂNCER 21-6 a 21-7 Parece que ninguém oferecerá ajuda de forma espontânea, parece que esta terá de ser exigida, o que é um contrassenso, porque teoricamente não se pode exigir colaboração de ninguém. Porém, as coisas andam assim, complicadas. LEÃO 22-7 a 22-8 Hoje você se depara com muitos dos pensamentos que outrora lançou ao futuro. O futuro é agora mesmo e, por isso, você terá de enfrentar quanto foi prometido e o pouco que foi cumprido. Tudo em nome de maior progresso e evolução. VIRGEM 23-8 a 22-9 Insistir no erro é a marca da burrice, que de tão generalizada que se tornou agora passa por normal e chega até parecer sinal de inteligência. Porém, as coisas são como são, insistir no erro é burrice mesmo. LIBRA 23-9 a 22-10 É importante rever os planos assim que as circunstâncias obrigarem a isso. Nada é estável, nenhum plano pode continuar sem sofrer alterações, porque as pessoas envolvidas experimentam tumultos e surpresas o tempo inteiro. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Muita coisa será feita, a despeito das previsões negativas e de todos os problemas e dificuldades que o medo das pessoas coloca no caminho. Muita coisa será feita, comprovando-se, assim, que a vida continua bela e graciosa. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você não precisa exceder-se na força de vontade, porque assim correria o risco de perder a elegância e parecer que seus passos são guiados por uma cobiça excessiva. Confie no seu destino, tudo acontecerá a seu devido tempo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Renove o mais radicalmente possível seu contato com a vida cotidiana, se for possível mude seus hábitos, inclusive aqueles que fazem você sentir conforto e proteção. Você não precisa de conforto, mas de atrevimento. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Suas razões são muito boas, mas não são as únicas. Este é um momento que prenuncia discussões bastante acaloradas, mas apesar do estresse que vem junto elas, é necessário compreender que são mais do que necessárias, devem acontecer. PEIXES 20-2 a 20-3 Aquelas pessoas que forem atrevidas o suficiente para continuar movimentando seus recursos e iniciarem empreendimentos, elas serão as que atrairão mais riquezas para si no futuro, quando esta crise mundial tiver terminado.