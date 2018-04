Alceu Valença e Tom Zé no Largo São Francisco A possibilidade de ver Alceu Valença cantar ao ar livre é sempre interessante. De graça, melhor ainda. Ao lado de Tom Zé e Toquinho, ele está no elenco previsto para animar o show de comemoração dos 180 anos da Faculdade do Largo São Francisco, amanhã, a partir das 17 horas. Além de patrimônio histórico o prédio da faculdade se tornou palco-símbolo da resistência contra a ditadura nos anos 70. O evento 180 X 11, promovido pela USP, pelo Sesc-TV e pela TV Cultura, que transmitirão ao vivo, terá ainda leituras dramatizadas de textos de Mário de Andrade, Castro Alves e outros, feitas no palco ou gravadas pelos atores Caio Blat, Paschoal da Conceição, Marat Descartes, Lavignia Pannunzio e José Carlos Machado. No encerramento, às 20 horas, será exibido o documentário Ultimato à Ditadura, sobre o manifesto de 11 de agosto de 1977. Alceu é a atração principal e ocupará os dois blocos finais do evento. A parte musical contará ainda com o Mamelo Sound System, o coral dos alunos da faculdade e a onipresente Luciana Mello, que não tem nada a ver com o resto, como nunca tem. É hora de quem estiver em casa mudar de canal e quem for ao Largo São Francisco dar uma chegada em algum bar próximo, porque ninguém merece essa chateação, né?