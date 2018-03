Ajustes DATA ESTELAR Marte e Urano em quadratura; Lua que míngua será Vazia das 4h10 até 10h58, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, é aceitável que os governantes do mundo sejam tomados mentalmente pela suspeita e que enxerguem a si mesmos com presunção, afinal, perderam de vista os verdadeiros amigos, que silenciaram seus lábios ao contemplar os acontecimentos. Porém, não é aceitável que eles e elas continuem fingindo que não ouvem a voz da alma que os avisa claramente em sonhos, coincidências e sinais de ter chegado a hora de fazer ajustes claros para que os verdadeiros governantes do mundo, a Fraternidade Espiritual e todas as pessoas de boa vontade, tenham voz e vez. Nesta e na próxima semana haverá pressão suficiente para que os governantes minimamente intuitivos façam esses ajustes. Vamos ver se ainda há espírito na política! Áries >>21-03 a 20-04 O chamado da alegria é simples como o pedido de uma criança, só não responde quem estiver com a mente ocupada com situações que afastam da vida. Antes de seguir pelo caminho pretendido, pergunte a si: onde está a alegria? Touro >>21-04 a 20-05 A virtude não é apenas um jogo de aparências, é a própria estrutura que fortalece uma alma. Por isso, a simulação da virtude que esconde a hipocrisia não é um pecado pequeno, é a forma de aumentar o tamanho da miséria humana. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Quando se torna necessário andar mais depressa no caminho da evolução, os sofrimentos de uma década acontecem num dia só. Em vez de elevar lamúrias ao céu questionando o castigo, ofereça gratidão pela sua alma ter sido escolhida. Câncer >>21-06 a 21-07 A perspicácia é indispensável, porque bons e maus caminhos se misturam à sua frente. Ninguém poderia manter a perspicácia aguçada vivendo no mais absoluto sossego. A perspicácia se torna aguda perante riscos e perigos. Leão>> 22-07 a 22-08 Seu caráter não é o que se mostra adequado a cada situação, é muito mais o que se constitui pelo agregado de atitudes que você toma quando não há ninguém por perto para testemunhar. Em resumo, caráter é o que você pensa. Virgem >>23-08 a 22-09 Enquanto as perguntas certas não forem formuladas com clareza, continuará muito difícil assumir o comando da situação e, assim, tudo seguirá pelo caminho decadente. As perguntas certas são aquelas que todos temem proferir. Libra >>23-09 a 22-10 A negligência é o verdadeiro inimigo, pois insidiosamente ela faz com que você se entregue à preguiça achando que deve descansar por causa de todos os tumultos experimentados. Descanse pouco, pois há muita coisa acontecendo. Escorpião >>23-10 a 21-11 Existe algo de animal e de divino em seus pensamentos e sentimentos e da mistura que você faça dessas duas tendências resultará aquilo que as pessoas conhecerão como o seu caráter. Faça suas misturas com dinamismo. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Quando a mente é tomada por ideias mundanas, distraída com inúmeros desejos e também pela cobiça, fica difícil retomar a elevação proposta pelos necessários ideais que resultariam em você fazer alguma diferença neste mundo. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Purifique seus pensamentos, dinamize sua mente com ideias elevadas e imaginações nobres. Tudo que você pensar com raiva, ressentimento ou desejo de vingança plantará sementes de decepção, frustração e derrota. Aquário >>21-01 a 19-02 Sem o olhar da criança que existe no seu coração você não teria capacidade de continuar maravilhando-se com a Vida. Por isso, essa criança deve ser protegida de toda e qualquer situação de mau gosto que assomar por aí. Peixes >>20-02 a 20-03 A força pretendida não será obtida através de objetos, mas pela comunhão das ideias e do estabelecimento de laços de cooperação mútua. Ninguém pode ser forte e isolado ao mesmo tempo, isto seria um grande contrassenso.